ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ວາງຄາດໝາຍ ບັນລຸມູນຄ່າ 48 ຕື້ USD ໃນປີ 2023
ທ່ານ ເລຕຽນເຈື່ອງ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ປີ 2023 ສ່ວນໃຫຍ່ຈະອີງໃສ່ສັນຍານເສດຖະກິດໂລກໃນໄຕມາດ 1. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປັດຈຸບັນ ຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳ ແມ່ນຖືກຜົນກະທົບຈາກປັດໄຈບໍລິໂພກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິງວ່າ ເສດຖະກິດຈະກັບມາຟື້ນຟູໂດຍໄວ ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທາງຈິດໃຈ”.
ປັດໄຈສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ຂະແໜງເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບເຕີບໂຕ ນັ້ນແມ່ນກຳລັງຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າການສະໜອງວັດຖຸດິບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.ປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສະໜອງວັດຖຸດິບປະມານ 50%.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອະນຸມັດຜ່ານ “ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2035”. ເປົ້າໝາຍລວມແມ່ນພັດທະນາຂະແໜງເຄື່ອງ ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງ ໃຫ້ເປັນຂະແໜງຫຼັກແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ນີ້ຈະເປັນກຳລັງໜູນ ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງ ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຍູ້ແຮງການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງສູງ; ຮັກສາທີ່ຕັ້ງໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງ ແຖວໜ້າໂລກ.