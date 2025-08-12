Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ, ຈະພ້ອມກັບລາວ ຮັກສາໝາກຜົນການປະຕິວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ແລະ ທ່ານ ພົນຕີ ວົງສອນ ອິນປານພິມ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ (ພາບ: Lâm Khánh/TTXVN)

ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມືມຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ແຕ່ລະປະເທດ ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລື່ອງເກືອງ ໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບທ່ານ ພົນຕີ ວົງສອນ ອິນປານພິມ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 10  - 14 ສິງຫາ 2025.

ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງກອງທັບສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການສ້າງກອງທັບຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ກ່ຽວກັບການເມືອງ, ແນວຄິດ, ພະນັກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.

ສ່ວນທ່ານພົນຕີ  ວົງສອນ ອິນປານພິມຢັ້ງຢືນວ່າເຖິງວ່າຢູ່ໃນສະພາບການໃດ ກໍ່ຕາມ ກອງທັງປະຊາຊົນລາວ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່່າງສອງປະເທດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

