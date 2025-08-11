Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ

ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ປີ 2017, ຢູ່ ມານີລາ, ເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ພ້ອມກັບການມອບສິດເສດະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ,ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ແມ່ນບັນຫາທີ່ການນຳຫຼາຍທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
(ຕາມຕົວເລກທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຮອດປີ 2050, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີປະຊາກອນອາຍຸສູງປະມານ 30%)

ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ລະດັບການຫັນເປັນປະຊາກອນອາຍຸສູງຢູ່ ອາຊຽນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງວ່ອງໄວທີສຸດພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ການບລິການເບິ່ງແຍງດູແລນັບມື້ນັບສູງນັ້ນ ອັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ອອກແຮງງານພິເສດແມ່ນໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ.

ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ປີ 2017, ຢູ່ ມານີລາ, ເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ພ້ອມກັບການມອບສິດເສດະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ແມ່ນບັນຫາທີ່ການນຳຫຼາຍທ່ານໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ ອາຊຽນ” ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ San San Aye, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມຽນມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ເມື່ອບັນດາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ປະກາດໃຊ້. ຜ່ານບັນດາເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ອາຊຽນ ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລຄືດັ່ງຂົງເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

“ຖະແຫຼງການ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດທົນທານສຳລັບປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ພາຍຫຼັງປີ 2025 ໄດ້ສ່ອງແສງຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຽນ ໃນການຍົກສູງວິໄສທັດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ ຄືດັ່ງເສົ້າຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຖະແຫຼງການໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບຸລິມະສິດຍຸດສາດຈຳນວນໜຶ່ງລວມມີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍດ້ວຍດີຈີຕອນ”.

ຕາມຕົວເລກທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ຮອດປີ 2050, ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີປະຊາກອນອາຍຸສູງປະມານ 30%. ຈຳນວນຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລນີ້ນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ ໃນຂະນະນັ້ນຈຳນວນຜູ້ມີຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລພັດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ້ອງວາງແຜນການເພີ່ມເຕີມ. ທ່ານວູຈຽນທັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ, , ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ປະບັນມີຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍປະມານ 10 ລ້ານຄົນ ພວມດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອຊຽນ. ຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງຮັບບັນດາວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລເຊິ່ງກຳລັງຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ຢາກເຮັດ”

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມທ່ານນາງ Aline Sana, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງສູນຂົນຂວາຍຊາວເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ, ລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ ສ່ວນຫຼາຍຖືກຈັດໃນລະດັບຕ່ຳ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ລະດັບລາຍຮັບຕ່ຳ ແລະ ຂາດລະບອບອຸດໜູນທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

“ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນໄດ້ມີຫຼາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຄືລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ສິງກະໂປ ສຳລັບພາລະກອນການແພດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂົງເຂດບຳລຸງກໍ່ສ້າງພາລະກອນເບິ່ງແຍງດູແລກຳປູເຈຍ ແລະ ມາເລເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນໃນຂົງເຂດແມ່ບ້ານເຄື່ອນຍ້າຍ. ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຈະມີຜູ້ຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ ແລະ ບໍ່ມີຖະນະນິຕິກຳ ແລະ ອາດສາມາດກາຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງການກົດຂີ່ຂູດຮີດຜູ້ອອກແຮງງານ”.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະປະເທດ ໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພາຍໃຕ້ແງ່ມູມການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ອາຊຽນ, ທ່ານ ປອ Navarat Temsumrit, ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kasetsart, ສະເໜີວ່າ:

“ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ, ອາຊຽນສາມາດພ້ອມກັນເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາມາດຕະຖານເບິ່ງແຍງດູແລກົມກຽວກັນ ແລະ ຮັບຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ຽວກັບລະດັບວິຊາສະເພາະໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຍົກຍ້າຍຂອງຜູ້ເຮັດວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລໃນທົ່ວ ອາຊຽນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ຮ່ວມມືກັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງປະຊາກອນ. ສຸດທ້າຍແມ່ນ ສ້າງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລ ອາຊຽນ, ຂອບພາກພື້ນກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍເບິ່ງແຍງດູແລຢ່າງຮອບດ້ານ, ສະດຸ້ງໄວກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ຍືນຍົງ”.

ວັນທີ 28 – 30 ຕຸລາ ຈະມາເຖິງນີ້, ກອງປະຊຸມຊາຍແດນໃໝ່ໃນເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ກົວລາລຳເປີ. ນີ້ຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງ ມາເລເຊຍ ໃນຖານະເປັນປະທານ ອາຊຽນ. ແນ່ນອນວ່າ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງພາກພື້ນ, ເສດຖະກິດການເບິ່ງແຍງດູແລ ຈະນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສະໜິດຕິດພັນ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

