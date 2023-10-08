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ຂ່າວສານ

ການສູ້ຮົບປິນຂັ້ນໄດຢູ່ ຊີຣີ

ໃນແຈ້ງການທາງການອອກວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກອງທັບ ຕວັກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງເຂົ້າບັນດາສະຖານທີ່ຂອງກຳລັງທະຫານກະບົດສັງກັດພັກແຮງງານ ຊາວ Kurk (PKK) ຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງປະເທດ ຊີຣີ ໄດ້ມ້າງທຳລາຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 15 ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມນີ້.
(ພາບປະກອບຈາກ North Press Agency/Reuters)

ສະພາບການສູ້ຮົບຢູ່ຊີຣີ ພວມປິນຂັ້ນໄດຢ່າງຮຸນແຮງ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງກອງທັບລັດຖະບານ ແລະ ກຳລັງຕ່າງປະເທດຕ້ານພວກທະຫານກະບົດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໃນແຈ້ງການທາງການອອກວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກອງທັບ ຕວັກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງເຂົ້າບັນດາສະຖານທີ່ຂອງກຳລັງທະຫານກະບົດສັງກັດພັກແຮງງານ ຊາວ Kurk (PKK) ຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງປະເທດ ຊີຣີ ໄດ້ມ້າງທຳລາຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 15 ເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມນີ້. ແລະກໍ່ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກອງທັບ ຊີຣີ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງທຳລາຍດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ປຶ້ນໃຫຍ່ເຂົ້າບັນດາສະຖານທີ່ຂອງທະຫານກະບົດຢູ່ເຂດ Aleppo ແລະ Idlib, ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກເໜືອຂອງປະເທດນີ້. ແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊີຣີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ມ້າງທຳລາຍຍານພາຫະນະ, ອາວຸດ ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກໍ່ຄວາມບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງໃຫ້ແກ່ບັນດາມື້ປືນລຸກຮຶ້ຂຶ້ນ, ແຕ່ບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຈຳນວນລະອຽດ. ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຍິງທຳລາຍຂອງກອງທັບ ຊີຣີ, ເຮືອບິນສູ້ຮົບຂອງກອງທັບ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍຂອງທະຫານກະບົດຢູ່ Idlib.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ.
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