ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Tran Hong Ha ជួបប្រជុំជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានជួរមុខ ដើម្បីដាក់ពង្រាយការទប់ទល់នឹងព្យុះ Kalmaegi
មុននោះ កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Tran Hong Ha បានផ្ញើរសារទូរលេខដែលស្នើរឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ក្រុងនានា - ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការពារជនស៊ីវិលថ្នាក់ខេត្ត ដឹកនាំការពិនិត្យ ការសាងសង់ សុក្រឹត្យ និងអនុម័តលើផែនការទប់ទល់នឹងព្យុះ Kalmaegi នៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលក្នុងនោះ បានកំណត់ពីស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឧប្បត្តិហេតុដែលអាចកើតឡើង និងតំបន់ងាយរងគ្រោះ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ រៀបចំកងកម្លាំង មធ្យោបាយ សម្ភារៈ ឧបករណ៍ ម្ហូបអាហារ និងសម្ភារៈចាំបាច់ នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនដាក់ពង្រាយនៅពេលមានស្ថានភាពអាក្រក់កើតឡើង។
យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យាករណ៍ជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ព្យុះ Kalmaegi មានកម្រិតខ្យល់ខ្លាំងបំផុត គឺកម្រិត ១៤-១៥ ដោយបក់បោកលើសពីកម្រិត ១៧។ ក្នុងអំឡុងពេលល្ងាចដល់ពេលយប់ថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ខ្យល់ព្យុះនឹងបោកបក់ចូលដីគោកតាមបណ្តាខេត្តចាប់ពីខេត្ត Quang Ngai ដល់ខេត្ត Gia Lai៕