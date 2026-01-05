ព័ត៌មាន
អនុប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី Delcy Rodriguez ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីស្តីទី
តុលាការធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថា ការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបូលីវ៉ារៀវេណេ ស៊ុយអេឡា របស់លោកស្រី Rodríguez មានគោលបំណងធានានូវនិរន្តរភាពផ្នែករដ្ឋបាល និងការពារជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសជាតិ។
យោងតាមលោកស្រី Rodriguez គោលដៅនៃប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋ អាមេរិកគឺ "រដ្ឋប្រហារ និងដណ្តើមយកធនធានធម្មជាតិ" នៅវេណេស៊ុយអេឡា។ លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "យើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើង"៕