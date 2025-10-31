Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពីទស្សនៈអន្តរជាតិ

នៅក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធ និងហានិភ័យជាច្រើន វៀតណាមបន្តលេចចេញជាចំណុចភ្លឺសម្រាប់កំណើននៅតំបន់អាស៊ី ដោយល្បឿនស្តារឡើងវិញដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងភាពធន់ប្រកបដោយភាពបត់បែនទៅនឹងការប្រែប្រួល។

ធនាគារ HSBC និងធនាគារ Standard Chartered សុទ្ធតែបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើន GDP របស់វៀតណាមឡើងដល់ ៧,៩% និង ៧,៥% ដែលខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ពីមុនជិត ២%។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ កាលពីដើមខែនេះ អង្គការអន្តរជាតិធំៗដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ធនាគារពិភពលោក (WB) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ក៏បានកែសម្រួលការព្យាករណ៍កំណើនរបស់វៀតណាមផងដែរ ដោយចាត់ទុកនេះជា "ចំណុចភ្លឺដ៏កម្រ ដែលបានរក្សាសន្ទុះងើបឡើងវិញប្រកបដោយស្ថិរភាព" នៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានភាពប្រែប្រួលជាច្រើន។

រូបថតឧទាហរណ៍

យោងតាម Standard Chartered កត្តាសំខាន់ៗចំនួនបីដែលជួយវៀតណាមរក្សាសន្ទុះកំណើនប្រកបដោយស្ថិរភាព រួមមាន៖ ពាណិជ្ជកម្មមានស្ថិរភាព លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ប្រកបដោយចីរភាព និងតម្រូវការក្នុងស្រុកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុងនោះ FDI បន្តជាចំណុចភ្លឺស្វាងនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ លំហូរទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ដែលបានបើកចំណាយសម្រេចបាន ១៨,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក; ដើមទុនចុះបញ្ជីថ្មីសម្រេចបាន ២៨,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥,២% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

ពីទស្សនៈអន្តរជាតិ វៀតណាមកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយ ដែលអត្រាកំណើនលែងជាគោលដៅតែមួយគត់ទៀតហើយ ប៉ុន្តែក្លាយជារង្វាស់នៃភាពធន់និងគុណភាពគ្រប់គ្រង។ ការរក្សាកំណើន GDP  លើសពី ៨% នៅក្នុងត្រីមាសទីបីឆ្នាំ២០២៥ រួមជាមួយនឹងការព្យាករណ៍សុទិដ្ឋិនិយមរបស់ HSBC (៧,៩%) និង Standard Chartered (៧,៥%) បានបង្ហាញថា គោលដៅ ៨,៥% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥ ទាំងមូលកំពុងក្លាយការពិតជាបណ្ដើរៗ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សារព័ត៌មានត្រួសត្រាយផ្លូវ ធ្វើជាគំរូ ឈានមុខគេក្នុងការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

សារព័ត៌មានត្រួសត្រាយផ្លូវ ធ្វើជាគំរូ ឈានមុខគេក្នុងការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

ពិធីប្រគល់រង្វាន់សារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសលើកទី ៥ អំពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន ឆ្នាំ ២០២៤ - ២០២៥ បានធ្វើឡើង កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ។
