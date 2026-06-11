ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ នៅប្រទេសជប៉ុន និងទីផ្សារអាស៊ីជាច្រើន
កម្មវិធីនេះ មានការចូលរួមពីសហគ្រាសវៀតណាមប្រមាណ ២០អង្គភាព ដែលដំណើរការក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារ ផលិតផលកសិកម្ម ទំនិញប្រើប្រាស់ សិប្បកម្ម និងផលិតផលកែច្នៃ។
ដោយប្រធានបទ “ដាស់អារម្មណ៍ទាំងអស់ក្នុងដំណើរស្វែងយល់ប្រទេសវៀតណាម៖ ភាពទាក់ទាញនៃម្ហូបអាហារ វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍” សប្តាហ៍ទំនិញវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ បាននាំមកជូនអ្នកប្រើប្រាស់ជប៉ុននូវបទពិសោធន៍ដ៏ទូលំទូលាយអំពីប្រទេសជាតិ ប្រជាជន និងផលិតផលរបស់វៀតណាម។ តាមរយៈការឧទ្ទេសនាមផលិតផល បទពិសោធន៍វប្បធម៌ និងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ កម្មវិធីនេះរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្វាហាប់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងសម្បូរទៅដោយវប្បធម៌ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។ លោក Ta Duc Minh ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានឱ្យដឹងថា៖ «ឆ្នាំនេះ ផលិតផលវៀតណាមជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានឧទ្ទេសនាមដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជប៉ុន។ ទាំងនេះរួមមានអង្ករ និងផលិតផលពីអង្ករដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ផ្លែឈើសម្ងួត គ្រាប់ស្វាយចន្ទី គ្រឿងទេសប្រពៃណី ផលិតផលសំបុកត្រចៀកកាំ និងមុខម្ហូបពិសេសប្រចាំតំបន់ជាច្រើន។ លើសពីនេះ មានផលិតផលវាយនភណ្ឌ សិប្បកម្ម និងរបស់របរប្រើប្រាស់ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលបំពេញតាមនិន្នាការអ្នកប្រើប្រាស់សម័យទំនើប និងតម្រូវការចម្រុះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅជប៉ុន»៕