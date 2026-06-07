ព័ត៌មាន
វេទិកាអនាគតអាស៊ាន ២០២៦៖ វៀតណាមដើរតួនាទីមានលក្ខណៈស្ថាបនា
យោងតាម អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន វេទិកានេះកំពុងបង្កើតជាបណ្តើរៗ កិត្យានុភាព ម៉ាកយីហោ និងជាបណ្តាញផ្លាស់ប្តូរដ៏មានប្រយោជន៍និងជាក់ស្តែង រួមចំណែកដល់ដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយ និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាបង្កើនតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាន។
“វេទិកាអនាគតអាស៊ាន គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាម សំដៅជំរុញការទូតអាស៊ាននៅកម្រិតតំបន់ និងពិភពលោក។ ខ្ញុំគិតថា នេះជាការចូលរួមចំណែកវិជ្ជមានដល់អាស៊ាន។ នៅឆ្នាំនេះ វៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាអនាគតអាស៊ានជាប្រចាំលើកទី ៣ ដោយកសាងលើភាពជោគជ័យនៃពីរឆ្នាំមុន គឺឆ្នាំ ២០២៤ និង ២០២៥។ យើងត្រូវតែ ដាក់អាស៊ាននៅលើផែនទីពិភពលោក។ វេទិកាពិសេសនេះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដែលខ្ញុំគិតថា វៀតណាមកំពុងដើរតួនាទីស្ថាបនារបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ឡើងវិញ រាល់សារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាស៊ាន។ យើងត្រូវតែធានាថា ត្រូវមានសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាររបស់អាស៊ានក្នុងបណ្តាបញ្ហាសកល។ ខ្ញុំគិតថាប្រការនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់”។ នេះបើ យោងតាមប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន លោក កៅ គឹមហួន។
ជាមួយនឹងការរៀបចំវេទិកាអនាគតអាស៊ាន និងការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះអាស៊ាន អគ្គលេខាធិការ លោក កៅ គឹមហួន បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជាសមាជិកដ៏សំខាន់ និងសកម្មបំផុតរបស់អាស៊ានចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក។ ការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមអាចមើលឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន ដែលរួមចំណែកដល់សន្តិភាព និងស្ថិរភាព វិបុលភាព ការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន៕