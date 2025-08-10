ព័ត៌មាន
វៀតណាមសន្យាបន្តរួមចំណែកនិងអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ានឲ្យបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកច្បាស់ថា វៀតណាមនឹងបន្តអនុវត្ត គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ធ្វើពិពិធកម្ម និងពហុភាគីភាវូបនីយកម្ម ជាមិត្តល្អ និងជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោក និងជាសមាជិកប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីគោលដៅសន្តិភាព កិច្ច សហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ វៀតណាមសន្យាបន្តរួមចំណែក និងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកសាងអាស៊ានប្រកបដោយសាមគ្គីភាព និងឯកភាពក្នុងភាពចម្រុះ និងនាំអាស៊ានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍៕