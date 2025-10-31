Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាម - អាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការស្តីពីការពង្រឹងការដោះស្រាយផលវិបាកនៃ​សង្គ្រាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម និងក្រសួងសង្គ្រាមអាមេរិក និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាម បានប្រព្រឹត្តទៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេស ក្នុងទីក្រុងហាណូយ។

គណៈប្រតិភូចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខា។ រូបថត៖ Tuan Huy/qdnd.vn

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Hoang Xuan Chien អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស និងជាប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការដោះស្រាយផលវិបាកនៃគ្រាប់បែកមីននិងសារធាតុគីមីពុល ក្រោយសម័យសង្គ្រាមនៅវៀតណាម (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិ ៧០១) និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម Marc Evans Knapper បានធ្វើជាសហអធិបតីនៃពិធីចុះហត្ថលេខា។

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Hoang Xuan Chien និងឯកអគ្គរដ្ឋទូត Marc Evans Knapper បានផ្លាស់ប្ដូរអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា។ រូបថត៖ Tuan Huy/qdnd.vn

ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់និងមានអត្ថន័យពិសេស ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៣០ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក Hoang Xuan Chien បានសម្តែងជំនឿជាក់ថា អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វៀតណាមនិងអាមេរិក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រកបដោយជោកជ័យនូវការដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាម រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា នៃទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Marc Evans Knapper បានបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់និងថ្លែងអំណរគុណដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការរួមចំណែករបស់វៀតណាម ក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនិយាយរួម និងក្នុងការស្វែងរកទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាម (MIA)និយាយដោយឡែក។ ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃនេះ បានអះអាងសារជាថ្មីពីស្មារតីសហប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងក្លាវាងអាមេរិក និងវៀតណាម។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាម គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនាពេលខាងមុខ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

