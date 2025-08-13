ព័ត៌មាន
“វៀតណាម-ដំណើរចងចាំ”-ស្នាដៃសិល្បៈតភ្ជាប់វប្បធម៌ទាំងពីរបារាំងនិងវៀតណាម
សៀវភៅនេះមិនត្រឹមតែជាបណ្តុំនៃរឿងរូបថតធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាស្ពានវប្បធម៌ពិសេសមួយរវាងវៀតណាមនិងបារាំង ដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកថតរូបជនជាតិបារាំង Dominique de Miscault និងបណ្ឌិត Hoang Thi Hong Ha អ្នកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌វៀតណាម។
រូបភាពក្នុងសៀវភៅគឺសុទ្ធតែមានភាពស្និទ្ធស្នាល និងធ្លាប់ស្គាល់ដូចជា៖ រូបថតលោកអុំហ៊ូនៅផ្ទះវៀតណាម ពិធីលើកបង្ហូតទង់ដ៏ពិសិដ្ឋនៅទីលាន Ba Dinh ស្ពាន Long Bien ជានិមិត្តរូបនៃពេលវេលា និងការចងចាំ...។ ជាពិសេសសៀវភៅនេះក៏បានកត់ត្រានូវលក្ខណៈវប្បធម៌ពិសេសនិងជីវិតអ្នកនេសាទតាមឆ្នេរសមុទ្រ ឬជីវភាពរស់សាមញ្ញៗប្រចាំថ្ងៃ៕