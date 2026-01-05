Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភលើព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

នាថ្ងៃទី ៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងប្រទេស វេណេស៊ុយអេឡា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំងបានលើកច្បាស់ថា៖ វៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវេណេស៊ុយអេឡា។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង (រូបថត៖ VNA)

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ គោរពច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងនោះមានគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់បណ្តាប្រទេស ដោយមិនប្រើប្រាស់កម្លាំង និងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់ ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា ដោះស្រាយជម្លោះ និងការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ រួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ និងជុំវិញពិភពលោក៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ការតាំងពិព័រណ៍ ៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ

ការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ”

ការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” បង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋសភាវៀត ណាម តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព ឯកសារ និងវត្ថុលេចធ្លោ ដែលរៀបចំឡើងតាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រ។
