Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វៀតណាមត្រូវជៀសវាងអន្ទាក់ចំណូលមធ្យមដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ ២០៤៥

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ បណ្តាសមាជិកសភាបានបន្តពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។
សមាជិកសភាពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ រូបថត៖ quochoi.vn

ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសាកល្បងជាច្រើន ដោយប្រឈមមុខនឹងខ្យល់ព្យុះរាប់សិប និងភាពរង្គោះរង្គើពីបញ្ហាពន្ធបដិការ បណ្តាសមាជិកសភាបានចាត់ទុកថា លទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅ គឺជាអព្ភូតហេតុ។ នាពេលខាងមុខ វៀតណាមមានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ ២០៤៥ ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមលើមនុស្សម្នាក់ៗចំនួន ២០,០០០ - ២៥,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ វៀតណាមត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន រួមទាំងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ចំណូលមធ្យម។ លោក Truong Trong Nghia សមាជិកសភា នៃគណៈប្រតិភូទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យដឹងថា៖ “ដំណោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ចំណូលមធ្យម គឺចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនិងគំរូកំណើន ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឆ្លាតវៃ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។ ការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រ និងគំរូគឺជាកិច្ចការដែលប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវតែដោះស្រាយនៅដើមអាណត្តិថ្មី ជាមួយនឹងរបកគំហើញខាងស្ថាប័ននិងដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញផ្សាយដោយបក្ស ដើម្បីឱ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងខ្លាំងក្លា ទៅជាគំរូកំណើនថ្មី បើមិនដូច្នោះទេ យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃមនុស្សជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃដដែល រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០២៥ ការប៉ាន់ប្រមាណថវិការដ្ឋ និងផែនការបែងចែកថវិកាមជ្ឈិមឆ្នាំ២០២៦៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសមាជិក APEC មួយចំនួន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសមាជិក APEC មួយចំនួន

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ (ម៉ោងក្នុងស្រុក) ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) នៅ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង បានជួបជាមួយប្រធានា ធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ និងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសមាជិក APEC មួយចំនួន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top