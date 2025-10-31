ព័ត៌មាន
វៀតណាមត្រូវជៀសវាងអន្ទាក់ចំណូលមធ្យមដើម្បីក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ ២០៤៥
ក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសាកល្បងជាច្រើន
ដោយប្រឈមមុខនឹងខ្យល់ព្យុះរាប់សិប និងភាពរង្គោះរង្គើពីបញ្ហាពន្ធបដិការ បណ្តាសមាជិកសភាបានចាត់ទុកថា
លទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅ គឺជាអព្ភូតហេតុ។ នាពេលខាងមុខ
វៀតណាមមានគោលដៅក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ ២០៤៥
ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមលើមនុស្សម្នាក់ៗចំនួន ២០,០០០ - ២៥,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ វៀតណាមត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន
រួមទាំងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ចំណូលមធ្យម។ លោក Truong Trong Nghia សមាជិកសភា នៃគណៈប្រតិភូទីក្រុងហូជីមិញ បានឲ្យដឹងថា៖ “ដំណោះស្រាយដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ចំណូលមធ្យម
គឺចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនិងគំរូកំណើន ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឆ្លាតវៃ
សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។ ការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រ
និងគំរូគឺជាកិច្ចការដែលប្រព័ន្ធទាំងមូលត្រូវតែដោះស្រាយនៅដើមអាណត្តិថ្មី
ជាមួយនឹងរបកគំហើញខាងស្ថាប័ននិងដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលចេញផ្សាយដោយបក្ស
ដើម្បីឱ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងខ្លាំងក្លា
ទៅជាគំរូកំណើនថ្មី បើមិនដូច្នោះទេ
យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យថ្មីនៃមនុស្សជាតិ”។
នាព្រឹកថ្ងៃដដែល
រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០២៥ ការប៉ាន់ប្រមាណថវិការដ្ឋ
និងផែនការបែងចែកថវិកាមជ្ឈិមឆ្នាំ២០២៦៕