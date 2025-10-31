ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់វៀតណាម-អង់គ្លេស
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃថា ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ ដែលជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ កំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ និងសំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃភាគីទាំងពីរ បានឯកភាពគ្នានាពេលថ្មីៗនេះលើការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយបើកជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ។
ទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ លោកអគ្គលេខាបក្ស បានស្នើថា ភាគីទាំងពីរអាចផ្តោតលើទិសដៅសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ រួមមាន៖ ការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និងទីផ្សារកាបូន; វៀតណាមចង់សិក្សានិងអនុវត្តន៍ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាកាសធាតុឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក; សហការក្នុងវិស័យ FinTech និងធនាគារឌីជីថល ដែលវៀតណាមមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ខ្លាំងក្លា អាស្រ័យដោយមានចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេង និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលយ៉ាងលឿន។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាក្រសួង ផ្នែក ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល មូលដ្ឋាន សាជីវកម្ម និងសហគ្រាសផងដែរ។ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួង ផ្នែក ស្ថាប័ន និងរដ្ឋាភិបាលរួមមាន៖ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាលទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យគយ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុបៃតង; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់ដើមទុនសម្រាប់គម្រោងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យចេញមូលបត្រអន្តរជាតិ; កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើថាមពលស្អាត; អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើសុវត្ថិភាពផលិតផល; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើថាមពលស្អាត និងបណ្តាញអគ្គិសនី; ក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ; កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេស "ការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយចីរភាព សម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងមហាសមុទ្រ"។សម្រាប់ខាងសហគ្រាស គួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះ A៣២១neo ចំនួន ១០០ គ្រឿង ជាមួយនឹងជម្រើសក្នុងការទិញយន្តហោះបន្ថែមចំនួន ៥០ គ្រឿងទៀតដែលមានតម្លៃ ២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕