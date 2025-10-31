ព័ត៌មាន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកជំទាវ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើងដោយជោគជ័យ 31/10/2025 នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា យន្តហោះដែលដឹកលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកជំទាវ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់ទីក្រុងហាណូយវិញ បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែតុលា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយក រដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង លោក Keir Starmer។ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា យន្តហោះដែលដឹកលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកជំទាវ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់ទីក្រុងហាណូយវិញ បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែតុលា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយក រដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង លោក Keir Starmer។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Keir Starmer បានជួបពិភាក្សាគ្នា។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNAសញ្ញាសម្គាល់ដ៏លេចធ្លោនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺថា វៀតណាម និងចក្រភពអង់គ្លេស បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលជាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរបស់វៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវ រួមជា មួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាង ជើងលើកនេះ បានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១៥ នៃការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធ សាស្ត្រវៀតណាម-ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង (២០១០ - ២០២៥) ដែល ជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ក្រឡេកមើលឡើងវិញនូវ ដំណើរសហប្រតិបត្តិការកន្លងមក វាយតម្លៃសមិទ្ធផលលេចធ្លោ ព្រមទាំងកំណត់ចក្ខុ វិស័យថ្មី និងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខ ផងដែរ៕ តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម