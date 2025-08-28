ព័ត៌មាន
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសភាជាច្រើនជំនាន់
ជម្រាបជូនដល់ប្រតិភូជាង ២២០០ នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទ លោកអគ្គ លេខាបក្សបានលើកច្បាស់អំពីគោលដៅរបស់ប្រទេសជាតិសម្រាប់រយៈពេលខាងមុខ។ នោះគឺធានាអធិបតេយ្យភាព បូរណភាពទឹកដី រក្សាយ៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម; អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិឱ្យបានលឿននិងប្រកបដោយនិរន្តរ ភាព; កែលម្អឥតឈប់ឈរ និងបំពេញនូវតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់ក្នុងជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងខាងស្មារតីរបស់ប្រជាជន។ មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ ដែលជា ព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សែនសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ ដោយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗ ដើម្បីនាំ ប្រទេសវៀតណាមឈានចូលយុគសម័យដ៏រុងរឿង។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការងារ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មហាសន្និបាត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានមាន ប្រសាសន៍ថា៖
“គោលជំហររបស់បក្សគឺយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសបំផុតដល់គុណភាពនៃជួរ សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៤។ ត្រូវមានបរិមាណ និងរចនា សម្ព័ន្ធសមស្រប ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការដឹកនាំលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដោយ យកចិត្តទុកដាក់បង្កើនបរិមាណសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សក្នុងមុខតំណែង តំបន់ និងវិស័យសំខាន់ៗដែលត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។ អ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ត្រូវតែជាគំរូពិតប្រាកដ ស្អាតស្អំ ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ ហ៊ានលះបង់ ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម ដាក់ផលប្រយោជន៍សមូហភាព ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ និងផលប្រយោជន៍ជាតិជាដំបូងបង្អស់ ជាអ្នកដែលមាន កិត្យានុភាពក្នុងបក្ស និងជាទីទុកចិត្តរបស់ប្រជាជន”៕