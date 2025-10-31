Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំ នឹងដើរតួនាទី យ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនរយៈពេលវែង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិ គ្យុងជូ ប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង និងថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រធានគណៈ ប្រតិភូមកពីប្រទេសជាសមាជិក APEC ចំនួន ២១ បានចូលរួមសម័យប្រជុំលើកដំបូង នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ APEC ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ឆ្ពោះទៅរកតំបន់ដែលមាន ភាពធន់ តភ្ជាប់ និងឈានទៅឆ្ងាយ"។

ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung ស្វាគមន៍ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម
លោក លឿង គឿង។ (រូបថត៖ VNA)
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការបន្ទាន់ក្នុងការបង្កើនការតភ្ជាប់ និងបង្កើនភាពធន់របស់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ច APEC ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៅចំពោះមុខការតក់ស្លុតពីខាងក្រៅ និងផល ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃបច្ចេកវិទ្យា។ តាមនោះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានស្នើ ឡើងនូវវិស័យស្នូលចំនួនបីសម្រាប់ APEC ផ្តោតលើ។ ទីមួយ APEC ត្រូវដោះស្រាយ បញ្ហាកកស្ទះធំៗនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ តាមរយៈការធ្វើ ឌីជីថលូបនីយកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវដំណើរការជម្រះគយ; លើកកំពស់និង ធ្វើសមកាលកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន ឡូជីស្ទីក និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន; ការ សម្របសម្រួលស្តង់ដារបទប្បញ្ញត្តិទិន្នន័យ និងការទូទាត់ឆ្លងដែន; បង្រួមគម្លាតបច្ចេក វិទ្យារវាងសេដ្ឋកិច្ចនានា។ ទីពីរ ចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជ កម្ម និងវិនិយោគតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក អនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីរបស់អង្គ ការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងកាត់បន្ថយ របាំងមិនមែនពន្ធ។ ទីបី ចាំបាច់ត្រូវគាំទ្រវិស័យឯកជន ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងការទទួលបានដើមទុន បច្ចេកវិទ្យា ទីផ្សារ និងលើកកំពស់សមត្ថភាព អភិបាលកិច្ច ដើម្បីសម្របខ្លួន និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។ លោកប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃអស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច មូលដ្ឋានគ្រឹះមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច ដ៏រឹងមាំ នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនរយៈពេលវែង ហើយមេរៀនអភិវឌ្ឍន៍ របស់តំបន់ក៏បានបញ្ជាក់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់វិស័យឯកជនផងដែរ។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC លើកទី៣២។
(រូបថត៖ Lam Khanh/VNA)

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ APEC ២០២៧ វៀតណាមនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង និងក្រៅ APEC ដើម្បីពង្រឹងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច ជំរុញកំណើនបៃតង និងបង្កើតបរិយាកាស អំណោយផលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សារព័ត៌មានត្រួសត្រាយផ្លូវ ធ្វើជាគំរូ ឈានមុខគេក្នុងការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

សារព័ត៌មានត្រួសត្រាយផ្លូវ ធ្វើជាគំរូ ឈានមុខគេក្នុងការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ

ពិធីប្រគល់រង្វាន់សារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសលើកទី ៥ អំពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន ឆ្នាំ ២០២៤ - ២០២៥ បានធ្វើឡើង កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top