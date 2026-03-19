លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ហ្សេរី
ក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ
បានស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវការសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបាន
ហើយឯកភាពក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលើកម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ
ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដែលមានប្រៀបខ្លាំងដូចជា៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ
ការរុករកនិងចម្រាញ់ប្រេង ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម
ការស្រាវជ្រាវលើការដាំដុះដំណាំកសិផលវៀតណាមនៅអាល់ហ្សេរី
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ ថាមពលកកើតឡើងវិញ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ល។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិវត្តនៃជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា
ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក រួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរ។
ក្នុងស្មារតីសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្កើតកម្លាំង សហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីបង្កើតតម្លៃ
សន្ទនាគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនុកចិត្ត និងរួមគ្នាអភិវដ្ឍន៍នោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ្វាម មិញជីញ
បានស្នើឲ្យប្រទេសអាល់ហ្សេរីគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការធានាសន្តិសុខថាមពលតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅ
និងឧស្ម័នក្នុងបរិបទនៃការរំខានប្រភពផ្គត់ផ្គង់
និងសម្របសម្រួលអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងសាជីវកម្មរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មប្រេងឧស្ម័នជាតិវៀតណាម
(PVEP) និងក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នជាតិអាល់ហ្សេរី (Sonatrach)។
រីឯខ្លួនវិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ហ្សេរី លោក Sifi Ghrieb បានអះអាងថា ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធទាំងពីរ អាល់ហ្សេរីនឹងជំរុញការគាំទ្រដល់សន្តិសុខថាមពលរបស់វៀតណាម ព្រមទាំងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្មនូវលទ្ធផលដ៏លេចធ្លោនានា ដែលជាជំហានវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ថាមពល និងវប្បធម៌៕