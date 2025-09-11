ព័ត៌មាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ “ត្រូវតែប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តគម្រោងគមនាគមន៍សំខាន់ៗ”
“យើងត្រូវតែចាត់ចែងការងារបោសសម្អាតផ្ទៃដីសំណង់ដល់មូលដ្ឋាន។ ថ្មីៗនេះ មូលដ្ឋានខ្លះមិនហ៊ានទទួលយកទេ ប៉ុន្តែក្រោយមកធ្វើបានយ៉ាងល្អណាស់។ ធ្វើកាន់តែ ឆាប់ កាន់តែល្អ។ ត្រូវតែចូលរួមលឿនជាង ប្ដេជ្ញាចិត្តជាង កៀរគរកម្លាំងបន្ថែម ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អជាង ហើយអំពាវនាវឱ្យមានស្មារតីខ្លួនទីពឹងខ្លួន”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដោយអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីសម្រេចគម្រោងឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ជាពិសេសចំពោះគោលដៅកសាងផ្លូវគោក ល្បឿនលឿន ៣,០០០ គីឡូម៉ែត្រ និងផ្លូវគោកតាមឆ្នេរ ១,៧០០ គីឡូម៉ែត្រ; ធានា ការសម្រេចជាស្ថាពរនូវគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh ក្នុងឆ្នាំនេះ៕