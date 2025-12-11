ព័ត៌មាន
រដ្ឋសភាអនុម័តលើផែនការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិស្តង់ដារផ្កាយ ៥ នៅខេត្ត បាក់និញ
សេចក្តីសម្រេចចិត្តបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ យ៉ាប៊ិញ ឆ្ពោះទៅរកសម្រេចបាននូវស្តង់ដារសេវាកម្មអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិផ្កាយ ៥ ដោយស្ថិតក្នុងចំណោមអាកាសយានដ្ឋានផ្កាយ ៥ កំពូលទាំង ១០ នៅលើពិភព លោក យោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Skytrax និងស្ថិតក្នុងចំណោមអាកាសយានដ្ឋាន ដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដំណើរល្អឥតខ្ចោះ តាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សា អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ; ក្លាយជាច្រកទ្វារអាកាសចរណ៍នៃតំបន់ភាគខាងជើង ជាអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ ទំនិញ និងជាគ្រឹះស្ថានថែទាំ ជួសជុលយន្តហោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ៕