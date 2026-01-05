ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ អ្នកជំនាញចិនវាយតម្លៃពីយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម
នោះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang ដែលធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិមជ្ឈិមចិន និងក៏ជាអ្នកជំនាញអត្ថាធិប្បាយរបស់បណ្តាញទូរទស្សន៍សកលចិនផងដែរ។
យោងតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី១៣ ដោយយកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាកម្លាំងចលករចម្បង គឺសមស្របនឹងនិន្នាការទូទៅរបស់ពិភពលោក ហើយច្បាមជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងរបស់វៀតណាម។ ទាក់ទងនឹងគោលដៅកំណើនខ្ពស់ដែលត្រូវបានពិភាក្សាមុនពេលប្រារព្ធមហាសន្និបាតលើកទី១៤ លោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះ បានចាត់ទុកថា គោលដៅកំណើនប្រហែល ១០% ពិតជាមានមហិច្ឆតាខ្លាំងក្លា ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេ។ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang បានសម្តែងជំនឿជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងជាមហាសន្និបាតដែលមានអត្ថន័យដ៏ពិសេស ដោយកំណត់រូបរាងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខ មិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរីកសាយភាយជាវិជ្ជមានដល់តំបន់ និងពិភពលោកក្នុងបរិបទដ៏ប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្នទៀតផង៕