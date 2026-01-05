ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤៖ ថាមពល - គន្លឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមដល់ឆ្នាំ ២០៤៥
លោកជឿជាក់ថា វៀតណាមមានឱកាសគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឆ្នាំ២០៤៥ ដោយផ្តល់ថា ប្រទេសនេះផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តបង្កើតតម្លៃរបស់ខ្លួនជាមូលដ្ឋាន និងធានាបាននូវមូលដ្ឋានគ្រឹះថាមពលដ៏រឹងមាំ និងអាចទុកចិត្តបាន។
យោងតាមលោក Eric គោលដៅរបស់វៀតណាមក្នុងការរក្សាអត្រាកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ និងខិតខំក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៤៥ គឺស្របនឹងគុណសម្បត្តិដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន ចាប់ពីកម្រិតនៃការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងជ្រៅ និងមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មដែលបានបង្កើតឡើង រហូតដល់រចនាសម្ព័ន្ធប្រជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលនៅតែស្ថិតក្នុង "យុគសម័យមាស" និងសមត្ថភាពធ្វើគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា បរិបទសកលបច្ចុប្បន្នបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាល។ បញ្ហាស្នូលលែងជាល្បឿនដែលវៀតណាមរីកចម្រើនទៀតហើយ ប៉ុន្តែជារបៀបរីកចម្រើនតាមរបៀបដែលបង្កើតតម្លៃកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងធនធានតិចជាងមុន ខណៈពេលដែលមានភាពធន់នឹងការប៉ះទង្គិចពីខាងក្រៅ។
គោលដៅឆ្នាំ ២០៤៥ ដែលមានសូចនាករច្បាស់លាស់លើផលិតភាព តម្លៃបន្ថែម ជំនាញការងារ ភាពជឿជាក់នៃប្រព័ន្ធថាមពល និងគុណភាពស្ថាប័ន នឹងប្រែក្លាយមហិច្ឆតាទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង ខណៈពេលដែលពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងដៃគូអន្តរជាតិ៕