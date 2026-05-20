ព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-សិង្ហបុរីបន្តកត់ត្រាសន្ទុះវិជ្ជមាន
ក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់សិង្ហបុរីមកកាន់វៀតណាមបានឈានដល់ ២,៥ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (១,៩
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ២០,៩%; និងការនាំចូលពីវៀតណាមបានឈានដល់ ២,៧
ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (២,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
កើនឡើង ១៤៣%។
ក្នុងរយៈពេល៤ខែដើមឆ្នាំ២០២៦ វៀតណាមបន្តរក្សាតួនាទីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី
១០ របស់សិង្ហបុរី។ តម្លៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់សិង្ហបុរីជាមួយវៀតណាមបានឈានដល់ ១៨,៨ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (១៤,៦
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ៤៣,៧%
បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងនោះ ការនាំចេញរបស់សិង្ហបុរីទៅកាន់វៀតណាមមានចំនួន
១០,២ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (៧,៩
ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) កើនឡើង ៨,៩%។
ហើយការនាំចូលរបស់សិង្ហបុរីពីវៀតណាមសម្រេចបាន ៨,៥
ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរី (៦,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
កើនឡើង ១៣៣%។
ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅសិង្ហបុរីបានកត់សម្គាល់ថា
ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺថា ក្រុមគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍អគ្គិសនី និងគ្រឿងបន្លាស់
(HS 85); ឥន្ធនៈ ប្រេងរ៉ែ និងផលិតផលចម្រាញ់; សារធាតុប៊ីទូមីន; ក្រមួនរ៉ែ (HS 27); និងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរ ឡចំហាយ គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍មេកានិច
និងគ្រឿងបន្លាស់ (HS 84) បន្តមានកំណើនវិជ្ជមានកម្រិតខ្ពស់
ទាំងការនាំចេញ និងការនាំចូល៕