ព័ត៌មាន
ពង្រីកប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហ្វេ និងខេត្តហាទិញ
បញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងហ្វេ កំពុងកៀរគរកងកម្លាំង ព្រមទាំងអតីតយុទ្ធជន សាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រជាជនជាច្រើនឱ្យចូលរួម «យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ស្វែងរក ប្រមូលផ្ដុំ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី»។ បន្ទាប់ពីការអនុវត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមក ក្រុម ១៩២ នៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងហ្វេ បានរកឃើញ និងប្រមូលផ្តុំអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១ រូបបន្ថែមទៀត នៅតំបន់ស្ថានីយរថភ្លើងហឿងធុយ (Huong Thuy) ជាតំបន់ដែលធ្លាប់បានប្រមូលផ្ដុំអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៨៣ រូប កាលពីជាង ៣០ ឆ្នាំមុន។ លោក Nguyen Van Manh អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហ្វេ ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ ៥១៥ នៃទីក្រុងហ្វេ បានមានឱ្យដឹងថា៖ «នៅតំបន់ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Huong Thuy ក្រុមការងារបានរកឃើញអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីម្នាក់ទៀត។ សាក្សីបន្តផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើន។ មុននោះ យើងបានប្រមូលអដ្ឋិធាតុចំនួន ៨៣ ហើយយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននានា គឺនៅសល់មួយចំនួនធំ។ យើងបានកំណតើព្រំខ័ណ្ឌ និងប្រមូលផ្តុំធនធានជាអតិបរមាដើម្បីបន្តការស្វែងរក។ ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សូម្បីតែព័ត៌មានតូចបំផុតក៏ដោយ យើងក៏ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងស្វែងរក ដើម្បីនាំពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ»។
ក្នុងពេលនោះ បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តហាទិញ សម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ កំពុងប្រមូលសំណាកពីផ្នូររបស់យុទ្ធជនពលីដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅទូទាំងខេត្ត។ រហូតមកដល់ពេលនេះ បានជីកកកាយផ្នូរយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៥៦ ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឈាបនដ្ឋានកាន់ឡុក ថាច់ហា ឌឹកថ និងហឿងខេ។
ផ្នូររបស់យុទ្ធជនពលីនីមួយៗដែលត្រូវបានរកឃើញ រួមចំណែកជួយសម្រាលការឈឺចាប់ និងបំភ្លឺក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រួសារ និងសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលី។ នេះមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាដំណើរនៃការដឹងគុណ ការទទួលខុសត្រូវ និងក្តីមេត្តាធម៌ផងដែរ៕