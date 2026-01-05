ព័ត៌មាន
ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាខិតខំរក្សាស្ថិរភាពជាតិ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់គណបក្សសង្គមនិយមរួបរួម នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក Diosdado Cabello បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកគាំទ្រនៅតែរួបរួមគ្នា ហើយបានបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពខាងក្រៅគឺមានគោលបំណងបង្កអស្ថេរភាពក្នុងប្រទេសនេះ។ អនុប្រធានាធិបតី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរ៉ែ លោកស្រី Delcy Rodriguez បានឡើងកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំបណ្តោះអាសន្ន ដោយមានការយល់ព្រមពីតុលាការកំពូល។ នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីស្តីទីលោកស្រី Delcy Rodriguez បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូង ខណៈដែលរដ្ឋសភាត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការងារឡើងវិញនៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា បន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាក។
ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួននៅតែបន្ត ហើយប្រជាជនបានចាប់ផ្តើមចេញទៅទិញអាហារ៕