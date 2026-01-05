Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បើកការតាំងពិព័រណ៍ “ក្រោមទង់បក្សដ៏រុងរឿង៖វៀតណាម ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ​”

ពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ “ក្រោមទង់បក្សដ៏រុងរឿង៖ វៀតណាម ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ” បានប្រព្រឹត្តិទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ។

ការតាំងពិព័រណ៍ “ក្រោមទង់បក្សដ៏រុងរឿង៖វៀតណាម ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ”។ រូបថត៖ TTXVN

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រ សម្របសម្រួលជាមួយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនិងពិភពលោក (បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម)។

ទីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន ៣ ៖ ការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; សមិទ្ធផលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម។ នៅទីនេះ លំហូរប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើក តាមរយៈឯកសារដ៏មានតម្លៃអំពីការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ១៩៣០។ ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ដំណើរ ៤០ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។ ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងតំបន់កណ្តាលនៃការតាំងពិព័រណ៍គឺគំរូរៀបចំសៀវភៅសិល្បៈ។ ឯកសាររបស់បក្សត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបង្កើតជាពាក្យ «មហាសន្និបាតលើកទី ១៤»។ នេះជានិមិត្តរូបស្វាគមន៍មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សនាពេលខាងមុខ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ការតាំងពិព័រណ៍ ៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ

ការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ”

ការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” បង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋសភាវៀត ណាម តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព ឯកសារ និងវត្ថុលេចធ្លោ ដែលរៀបចំឡើងតាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top