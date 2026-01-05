ព័ត៌មាន
បើកការតាំងពិព័រណ៍ “ក្រោមទង់បក្សដ៏រុងរឿង៖វៀតណាម ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ”
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានប្រវត្តិសាស្ត្រ សម្របសម្រួលជាមួយវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនិងពិភពលោក (បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម)។
ទីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន ៣ ៖ ការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; សមិទ្ធផលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម។ នៅទីនេះ លំហូរប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើក តាមរយៈឯកសារដ៏មានតម្លៃអំពីការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ១៩៣០។ ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ដំណើរ ៤០ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។ ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងតំបន់កណ្តាលនៃការតាំងពិព័រណ៍គឺគំរូរៀបចំសៀវភៅសិល្បៈ។ ឯកសាររបស់បក្សត្រូវបានរៀបចំដើម្បីបង្កើតជាពាក្យ «មហាសន្និបាតលើកទី ១៤»។ នេះជានិមិត្តរូបស្វាគមន៍មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សនាពេលខាងមុខ៕