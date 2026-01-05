Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នៅឆ្នាំ ២០២៦ វៀតណាមមានគម្រោងបញ្ជូនពលករប្រហែល ១១២.០០០ នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស

ក្រសួងមហាផ្ទៃមានគម្រោង នឹងបញ្ជូនពលករវៀតណាមប្រមាណ ១១២.០០០ នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ក្រោមកិច្ចសន្យាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦។

ពលករចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលភាសា និងជំនាញ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារបណ្ដោះអាសន្ននៅបរទេស (រូបថត៖ VOV)

ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺថា សកម្មភាពនាំចេញពលករកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពី “ទទឹង” ទៅ “ជម្រៅ” ដោយផ្តោតមិនត្រឹមតែលើបរិមាណប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការកែលម្អគុណភាពធនធានមនុស្សផងដែរ។ យោងតាមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការងារនៅក្រៅប្រទេស (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) រួមជាមួយនឹងការពង្រីកឱកាសការងារ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំតម្រង់ទិស និងការអប់រំផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ពលករមុនពេលចាកចេញ នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ។ ការតម្រង់ទិសនេះមានគោលបំណងជួយពលករ ឱ្យមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព ការងារប្រកបដោយចីរភាព និងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពលករ វៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

សូមគូសបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមបានបញ្ជូនពលករជាង ១៤៤.០០០ នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដែលលើសពីគោលដៅ ១១% ដែលបានដាក់ចេញ។ ប្រទេសជប៉ុននៅតែជាអ្នកទទួលពលករវៀតណាមច្រើនជាងគេដែលមានជាង ៦៤.៦០០ នាក់ បន្ទាប់មកគឺតៃវ៉ាន់ (ចិន) ដែលមានពលករជាង ៥៧.០០០ នាក់ និងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករជាង ១១.៦០០ នាក់៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ការតាំងពិព័រណ៍ “៨០ ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រជាជាតិ” បង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកនូវដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋសភាវៀត ណាម តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព ឯកសារ និងវត្ថុលេចធ្លោ ដែលរៀបចំឡើងតាមដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រ។
