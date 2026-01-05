ព័ត៌មាន
នៅឆ្នាំ ២០២៦ វៀតណាមមានគម្រោងបញ្ជូនពលករប្រហែល ១១២.០០០ នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
ចំណុចគួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយគឺថា សកម្មភាពនាំចេញពលករកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពី “ទទឹង” ទៅ “ជម្រៅ” ដោយផ្តោតមិនត្រឹមតែលើបរិមាណប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការកែលម្អគុណភាពធនធានមនុស្សផងដែរ។ យោងតាមនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការងារនៅក្រៅប្រទេស (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) រួមជាមួយនឹងការពង្រីកឱកាសការងារ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំតម្រង់ទិស និងការអប់រំផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ពលករមុនពេលចាកចេញ នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ។ ការតម្រង់ទិសនេះមានគោលបំណងជួយពលករ ឱ្យមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព ការងារប្រកបដោយចីរភាព និងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពលករ វៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាមបានបញ្ជូនពលករជាង ១៤៤.០០០ នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ដែលលើសពីគោលដៅ ១១% ដែលបានដាក់ចេញ។ ប្រទេសជប៉ុននៅតែជាអ្នកទទួលពលករវៀតណាមច្រើនជាងគេដែលមានជាង ៦៤.៦០០ នាក់ បន្ទាប់មកគឺតៃវ៉ាន់ (ចិន) ដែលមានពលករជាង ៥៧.០០០ នាក់ និងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករជាង ១១.៦០០ នាក់៕