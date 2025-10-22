ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ៖ រៀបចំល្អមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិទូទាំងប្រទេសលើកទី ១១
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ចលនាប្រឡងប្រណាំងជាច្រើនត្រូវបានបំផុសឡើង
ដោយបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងមានលក្ខណៈរីកសាយភាយខ្ពស់ ដូចជា៖ ចលនាប្រឡងប្រណាំងពិសេស
“ប្រទេសទាំងមូលសាមគ្គីភាព រួមដៃគ្នា
និងប្រឡងប្រណាំងទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងកម្ចាត់ជំងឺរាតត្បាត កូវីដ ១៩”;
ចលនាលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ន
និងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមដែលបានបង្ហើយមុនកាលកំណត់ ៥ ឆ្នាំ ៤ ខែ…។
តាមនោះ ចាំបាច់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយគំរូជឿនលឿន គំរូល្អ និងការអនុវត្តល្អ
ដើម្បីបង្កើតភាពរស់រវើក ចែកចាយសន្ទុះ និងបង្កើតចលនា។ ជាពិសេសត្រូវរៀបចំឱ្យបានល្អ
មហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិលើកទី១១ នៅខែធ្នូ ខាងមុខ។
“ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ មានគំរូឆ្នើមជាច្រើន ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានលើកតម្កើងឡើយ។ ឬដូចនៅក្នុងអាណត្តិនេះ ការងារវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អ សម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជា ផ្លូវហាយវេ កំពង់ផែ អាកាសយានដ្ឋាន គម្រោងថាមពល... ជាមួយនឹងគុណភាពនិងពេលវេលាខ្លីកំណត់ត្រា; គំរូឆ្នើមជាច្រើនអំពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា...។ តម្រូវការរៀបចំមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិលើកទី ១១ ជាមួយស្មារតីឧិឡារិក ម៉ឺងមាត់, មានលក្ខណៈរីកសាយភាយខ្ពស់, និរន្តរភាព, និងសុវត្ថិភាព; តម្រូវឱ្យទីក្រុងហាណូយសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរៀបចំឱ្យបានល្អប្រសើរ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់មូលដ្ឋានសម្ភារៈបម្រើមហាសន្និបាត។ ស្មារតីគឺរៀបចំមហាសន្និបាតក្នុងលក្ខណៈសន្សំសំចៃបំផុត៕