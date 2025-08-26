ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ៖ ពន្លឿនការងារសុក្រិតររបៀបរបប
នាពេលខាងមុខ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ បានស្នើឱ្យស្ថាប័នយុត្តិធម៌ផ្តោតលើការលុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គចំពោះរបៀបរបបនិងច្បាប់ បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ប្រទេសជាតិរឹងមាំឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មី៖
“ខ្ញុំស្នើឲ្យវិស័យយុត្តិធម៌ ផ្ដោតលើការអនុវត្ត “ចំណុចត្រួសត្រាយផ្លូវទាំង ៥"។ ពោលគឺ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការលើកកម្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយនូវការងារសុក្រិតរបៀបរបប បង្កើនល្បឿនវឌ្ឍនភាព និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្កើតច្បាប់។ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការលុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ដោយផ្អែកលើតម្រូវការជាក់ស្តែង។ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការពិនិត្យ រៀបចំប្រព័ន្ធ និងការសរសេរកូដ។ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការក្នុងការកសាងនិងរៀបចំការអនុវត្តច្បាប់។ ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់"។
ក្នុងពិធីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី១ដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌; ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ថាញ់ឡុង បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មរថ្នាក់ទី៣ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលបានរួមចំណែកឆ្នើមក្នុងការងារកសាង និងអនុវត្តច្បាប់៕