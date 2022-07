នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pham Minh Chinh អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញនិងយុទ្ធជនពលីនៅខេត្ត Nghe An

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧៥ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២២) នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Minh Chinh និងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានអញ្ជើគគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ និងវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុង Nghe An។

អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងអុជធូបនៅវិហារ Chung Son និងដាក់កម្រងផ្កា អុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅមណ្ឌលកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិពិសេស Kim Lien (ឃុំ Kim Lien ស្រុក Nam Dan) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Minh Chinh និងគណៈប្រតិភូបានគោរពរំលឹកគុណូបការៈយ៉ាងធំធេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ចំពោះបុព្វហេតុបដិវត្តន៍រំដោះជាតិ រំដោះវណ្ណៈ និងការតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាព និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនលើទូទាំងពិភពលោក។

បន្ទាប់មក នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pham Minh Chinh និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និង អុជធូបនៅមណ្ឌលកេរដំណែលជាតិ Truong Bon នៅឃុំ My Son ស្រុក Do Luong ខេត្ត Nghe An; សម្តែងនូវការគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះគុណូបការៈរបស់យុទ្ធជនពលីចំនួន ១.២៤០ នាក់ ដែលបានពលីកម្មដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ និងឯកភាពប្រទេសជាតិ រួមមានយុវនារី និងយុវជន ១៣ នាក់ ក្រុមទ័ពលេខ ៣១៧ ក្រុមលេខ ៦៥ ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត Nghe An បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៦៨៕