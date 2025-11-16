Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ដាក់ពង្រាយនិងបង្ហើយយ៉ាងឆាប់ៗរាល់គម្រោង និងសំណងបម្រើសន្និសីទ APEC ២០២៧

នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអានយ៉ាង កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការងារ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីបម្រើសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅតំបន់ពិសេស ភូ គួក (Phu Quoc) (ខេត្តអានយ៉ាង) ក្នុងឆ្នាំ២០២៧។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ អញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧ នៅភូគួកខេត្តអានយ៉ាង (រូបថត៖ VGP/Nhat Bac)

ដោយចាត់ទុកថា នៅមានការងារជាច្រើននាពេលខាងមុខ លោកនា យករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើ ឲ្យក្រសួងនិងសាខាពាក់ព័ន្ធ ដូចជា៖ ក្រសួងសំណង់ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការបរទេស ក្រសួងនគរបាល ការពារជាតិ យុត្តិធម៌ កសិកម្ម និងបរិស្ថាន និងទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តការងារនេះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំខេត្តអានយ៉ាងឱ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់ ដោយបញ្ចប់នីតិវិធីនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។

ទាក់ទងនឹងគម្រោងកែលម្អទេសភាពបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូគួក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំថា ត្រូវតែ "ភ្លឺ បៃតង ស្អាត និងស្រស់ស្អាត"។ ខេត្តអានយ៉ាងគឺជាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចការការបរទេសនេះ ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានឃើញពីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសវៀតណាម។

លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម (EVN) បំពេញបន្ថែមថាមពល ដល់ភូគួកនៅពេលនេះ។ ទាក់ទងនឹងកំពង់ផែអន្តរជាតិ ខិតខំបង្ហើយបានឆាប់រហ័សតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យសាជីវកម្មអាកាសយានដ្ឋានវៀតណាម (ACV) អាជ្ញាធរកំពង់ផែ និងខេត្តអានយ៉ាងធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសម្រាប់សកម្មភាពអាកាសចរណ៍ក្នុងករណីណាក៏ដោយ។ ទាំងអស់នេះដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនជាចម្បង៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឆ្នាំ២០២៦៖ ចំណាយថវិការជិត ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

ឆ្នាំ២០២៦៖ ចំណាយថវិការជិត ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្យា សាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានល្បឿនលឿន រឹងមាំ ប៉ុន្តែមាននិរន្តរភាព ហើយអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top