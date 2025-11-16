ព័ត៌មាន
ដាក់ពង្រាយនិងបង្ហើយយ៉ាងឆាប់ៗរាល់គម្រោង និងសំណងបម្រើសន្និសីទ APEC ២០២៧
ដោយចាត់ទុកថា
នៅមានការងារជាច្រើននាពេលខាងមុខ លោកនា យករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើ ឲ្យក្រសួងនិងសាខាពាក់ព័ន្ធ
ដូចជា៖ ក្រសួងសំណង់ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការបរទេស ក្រសួងនគរបាល ការពារជាតិ យុត្តិធម៌
កសិកម្ម និងបរិស្ថាន និងទីស្តីការរដ្ឋាភិបាល
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តការងារនេះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំខេត្តអានយ៉ាងឱ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសំណល់
ដោយបញ្ចប់នីតិវិធីនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥។
ទាក់ទងនឹងគម្រោងកែលម្អទេសភាពបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូគួក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំថា ត្រូវតែ "ភ្លឺ បៃតង ស្អាត និងស្រស់ស្អាត"។
ខេត្តអានយ៉ាងគឺជាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចការការបរទេសនេះ ដើម្បីឱ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានឃើញពីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសវៀតណាម។
លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាម (EVN) បំពេញបន្ថែមថាមពល ដល់ភូគួកនៅពេលនេះ។ ទាក់ទងនឹងកំពង់ផែអន្តរជាតិ ខិតខំបង្ហើយបានឆាប់រហ័សតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យសាជីវកម្មអាកាសយានដ្ឋានវៀតណាម (ACV) អាជ្ញាធរកំពង់ផែ និងខេត្តអានយ៉ាងធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសម្រាប់សកម្មភាពអាកាសចរណ៍ក្នុងករណីណាក៏ដោយ។ ទាំងអស់នេះដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជនជាចម្បង៕