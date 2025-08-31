ព័ត៌មាន
ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - នូវែលហ្សេឡង់ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត
នេះជាការបញ្ជាក់របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម
លោក លឿង គឿង នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ
ក្នុងឱកាសទទួលជួបជាមួយប្រធានសភានូវែលសេឡង់ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី
២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥។
ប្រធានរដ្ឋ
លោក លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម -
នូវែលសេឡង់ទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៥
បានបើកចេញដំណាក់កាលថ្មី នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
នាំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែទូលំទូលាយ និងស៊ីជម្រៅ
ទាំងទ្វេភាគី និងពហុភាគី។
រីឯខ្លួនវិញ
ប្រធានសភានូវែលសេឡង់បានវាយតម្លៃថា វៀតណាមកំពុងទទួលបានឋានៈខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់
និងអន្តរជាតិ
ហើយមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត។
លោក Gerry Brownlee ក៏បានអះអាងដែរថា ទីក្រុង Wellington
បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅនូវែលសេឡង់និងប្តេជ្ញាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍។
ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រឹងការជឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ
បង្កើនដំណើរទស្សនកិច្ច និងការផ្លាស់ប្តូរនៅគ្រប់កម្រិត
ព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ
និងសន្តិសុខឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅវេទិកាពហុភាគី
ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ៕