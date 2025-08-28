ព័ត៌មាន
ច្រកព្រំដែនឆ្លាតវៃវៀតណាម-ចិន៖ ដំណោះស្រាយពង្រីកទំហំអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន
នៅច្រកទ្វារព្រំដែន Huu
Nghi (វៀតណាម) - Guangxi (ចិន)
ការស្កេនលេខកូដ ការសម្គាល់មុខ និងប្រព័ន្ធស្កេនក្រយៅដៃត្រូវបានដាក់ពង្រាយព្រមៗគ្នា
ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកបរអាចសម្រេចនីតិវិធីចូលព្រំដែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ១៥ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។
ជាពិសេស គយនៅច្រកព្រំដែន Huu Nghi បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធចត្តាឡីស័ក្តិឆ្លាតវៃ ជួយវៀតណាមនិងចិនធ្វើឌីជីថលនៃដំណើរការសម្របសម្រួលទាំងមូល។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ដូច្នោះហើយ រថយន្តដឹកទំនិញគ្មានមនុស្សបើក រថយន្តស្ទូចឆ្លាតវៃ បច្ចេកវិទ្យា 5G និងប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង Beidou ត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ដែលជួយសម្រួលដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅច្រកទ្វារព្រំដែន ដោយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រតិបត្តិការ ២៤/៧។ នេះគឺជាគំរូច្រកព្រំដែនឆ្លាតវៃឆ្លងព្រំដែនដំបូងរបស់ចិន ដែលនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង និងបន្តត្រូវបានបើកទូលាយ៕