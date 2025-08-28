Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ច្រកព្រំដែនឆ្លាតវៃវៀតណាម-ចិន៖ ដំណោះស្រាយពង្រីកទំហំអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀត ណាមនិងចិនក្នុងការកសាង “ច្រកព្រំដែនឆ្លាតវៃ” រួមចំណែកលុបបំបាត់ការកក់ស្ទះចរាចរទំនិញ ជាពិសេសផលិតផលកសិកម្ម។
ទេសភាពនៃច្រកទ្វារព្រំដែនឆ្លាតវៃ Huu Nghi (វៀតណាម) - Guangxi (ចិន) (រូបថត៖ TTXVN)

នៅច្រកទ្វារព្រំដែន Huu Nghi (វៀតណាម) - Guangxi (ចិន) ការស្កេនលេខកូដ ការសម្គាល់មុខ និងប្រព័ន្ធស្កេនក្រយៅដៃត្រូវបានដាក់ពង្រាយព្រមៗគ្នា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកបរអាចសម្រេចនីតិវិធីចូលព្រំដែនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ១៥ វិនាទីប៉ុណ្ណោះ។

ជាពិសេស គយនៅច្រកព្រំដែន Huu Nghi បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធចត្តាឡីស័ក្តិឆ្លាតវៃ ជួយវៀតណាមនិងចិនធ្វើឌីជីថលនៃដំណើរការសម្របសម្រួលទាំងមូល។ ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ ដូច្នោះហើយ រថយន្តដឹកទំនិញគ្មានមនុស្សបើក រថយន្តស្ទូចឆ្លាតវៃ បច្ចេកវិទ្យា 5G និងប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំង Beidou ត្រូវបានដាក់ពង្រាយ ដែលជួយសម្រួលដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅច្រកទ្វារព្រំដែន ដោយឆ្ពោះទៅកាន់ប្រតិបត្តិការ ២៤/៧។ នេះគឺជាគំរូច្រកព្រំដែនឆ្លាតវៃឆ្លងព្រំដែនដំបូងរបស់ចិន ដែលនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្តែង និងបន្តត្រូវបានបើកទូលាយ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា សាមស៊ុងគ្រុបនឹងក្លាយជាដៃគូគួរជាទីទុកចិត្តរបស់វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា សាមស៊ុងគ្រុបនឹងក្លាយជាដៃគូគួរជាទីទុកចិត្តរបស់វៀតណាម

នាថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានអញ្ជើញទទួលជួបលោក Roh Tae Moon នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសាមស៊ុង អេឡិចត្រូនិក (កូរ៉េខាងត្បូង) ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top