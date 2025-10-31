ព័ត៌មាន
ចេញទៅសមុទ្រដោយស្របច្បាប់ ខេត្ត Khanh Hoa ប្តេជ្ញាដក «កាតលឿង» របស់ EC
នៅតំបន់ត្រួតពិនិត្យនៅកំពង់ផែនេសាទ My Tan ឃុំ Ninh Hai កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់នូវកំណត់ហេតុនេសាទ បញ្ជីឈ្មោះនាវិក ទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ និងទិន្នផលនេសាទ។ នាវានីមួយៗដែលចូលនិងចាកចេញពីកំពង់ផែត្រូវតែរាយការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ហើយឯកសារសមស្របទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចាកចេញពីកំពង់ផែ។ លោក Nguyen Thanh Hieu អ្នកនេសាទនៅឃុំ Ninh Hai បានចែករំលែកថា៖ «នាវារបស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរប្រហែល ១៥ ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់កោះ Đa Lat ប្រជុំកោះ Truong Sa។ យើងធ្វើការនេសាទជលផលនៅក្នុងដែនទឹកវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីចូលចតដើម្បីលក់ត្រី កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលចេញទៅសមុទ្រម្តងទៀត»។
បន្ទាប់ពីរួមបញ្ចូលជាមួយខេត្ត Ninh Thuanចាស់ ខេត្ត Khanh Hoa បានកែលម្អទិន្នន័យនេសាទ ដោយធានាភាពស៊ីសង្វាក់នៃព័ត៌មាន។ បច្ចុប្បន្ន ខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទជាង៥.២១០គ្រឿងដែលបានចុះបញ្ជី និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម ដែលឈានដល់ ១០០% ក្នុងនោះនាវាចំនួន ១៥០៥ គ្រឿងដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រឡើងទៅ បានដំឡើងឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើរ VMS៕