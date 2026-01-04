Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខេត្ត ដាកឡាក់៖ កងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាសបានសម្រេច «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» មុនកាលកំណត់

នៅក្នុង «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» កងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាស ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យសាងសង់ផ្ទះចំនួន ២១ ខ្នង នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃខេត្តដាកឡាក់។

យុទ្ធជននៃកងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាស កំពុងសាងសង់ផ្ទះ។ (រូបថត៖ VOV)

នាថ្ងៃទី ២ ខែមករា នៅខេត្តដាកឡាក់ បណ្ដាអង្គភាពនៃកងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាស បានប្រគល់ផ្ទះថ្មីចំនួន ២១ ខ្នង ជូនប្រជាជនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារទឹកជំនន់ តាមនោះបានសម្រេច «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» មុនកាលកំណត់មួយខែ។ នៅក្នុង «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» កងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាស ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យសាងសង់ផ្ទះចំនួន ២១ ខ្នង នៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃខេត្តដាកឡាក់។ ក្រោយពីការសាងសង់ជិតមួយខែ ផ្ទះទាំង ២១ ខ្នងត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់។

រហូតមកដល់ពេលនេះ អង្គភាពទាំងអស់នៃកងកម្លាំងការពារដែនអាកាស-កងទ័ពជើងអាកាសនៅខេត្តដាកឡាក់ បានអនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនូវ «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» ដែលសាងសង់ឡើងវិញ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ព្យុះ និងទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់ភាគកណ្តាល ដោយធានាបាននូវការសម្រេច «យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង» តាមផែនការ (មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦)៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ខេត្តក្វាងនិញស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៥៣០,០០០ នាក់ក្នុង​ឱកាស​ឈប់សម្រាកឆ្នាំ​ថ្មី​

ខេត្តក្វាងនិញស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ៥៣០,០០០ នាក់ក្នុង​ឱកាស​ឈប់សម្រាកឆ្នាំ​ថ្មី​

ក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មីសកលឆ្នាំ ២០២៦ ខេត្តក្វាងនិញបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top