ព័ត៌មាន
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបើក “ស្តង់បៃតង - ការសន្សំសំចៃថាមពល” ចំនួន ២៥ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
នេះគឺជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដោយតភ្ជាប់និងឆ្លងបទពិសោធន៍ដែលផ្តោតលើសហគមន៍ សហគ្រាស អ្នកចែកចាយ និងអ្នកប្រើប្រាស់ តាមនោះ នាំដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថាមពលឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងផលិតកម្ម។ យោងតាមផែនការ នៅឆ្នាំនេះ ស្តង់បៃតងចំនួន ២៥ កន្លែងនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅតាមភូមិភាគទាំងបី ដោយប្រមូលផ្តុំនៅទីក្រុងធំៗដូចជា ទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុងដាណាំង និងទីក្រុងហូជីមិញ។
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ស្តង់ដំបូងគេត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅឯពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងបរិស្ថានអន្តរជាតិទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៦ (ENTECH HANOI ២០២៦)៕