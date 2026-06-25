Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបើក “ស្តង់បៃតង - ការសន្សំសំចៃថាមពល” ចំនួន ២៥ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស

នាយកដ្ឋាននវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងជំរុញឧស្សាហកម្ម - ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម កំពុងបើកដំណើរការកម្មវិធី “ស្តង់បៃតង - សន្សំសំចៃថាមពល” សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦។
លោកស្រីង្វៀន ធី ឡឹមយ៉ាង ប្រធាននាយកដ្ឋាននវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងជំរុញឧស្សាហកម្ម - ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ឧទ្ទេសនាមអំពីស្តង់បៃតង។ រូបថត៖ Ba Toan/VOV

នេះគឺជាសកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ​តភ្ជាប់និង​ឆ្លង​បទ​ពិសោធន៍ដែលផ្តោតលើសហគមន៍ សហគ្រាស អ្នកចែកចាយ និងអ្នកប្រើប្រាស់ តាមនោះ នាំដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថាមពល​ឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ និងផលិតកម្ម។ យោងតាមផែនការ នៅឆ្នាំនេះ ស្តង់បៃតងចំនួន ២៥ កន្លែងនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅតាម​ភូមិ​ភាគ​ទាំងបី ដោយប្រ​មូល​ផ្តុំ​នៅទីក្រុងធំៗដូចជា ទីក្រុងហាណូយ ទីក្រុងដាណាំង និងទីក្រុងហូជីមិញ។

នា​ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ស្តង់ដំបូង​គេ​ត្រូវបានបង្ហាញ​ខ្លួននៅឯពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាថាមពល និងបរិស្ថានអន្តរជាតិទីក្រុងហាណូយ ឆ្នាំ ២០២៦ (ENTECH HANOI ២០២៦)៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top