ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េខាងត្បូង-ចិន យល់ព្រមស្តារទំនាក់ទំនងឡើងវិញ

នាថ្ងៃទី ៥ ខែមករា នៅទីក្រុង ប៉េកាំង ប្រទេសចិន ប្រធានរដ្ឋចិន លោក ស៊ី ជីនពីង បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោកលី ជេម្យុង (Lee Jae Myung)។

ប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung ចាប់ដៃគ្នានៅសាលប្រជុំធំប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន នៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ (រូបថត៖ China Daily via Reuters)

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានបញ្ជាក់ថា ចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សានិន្នាការនៃមិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើគន្លងល្អ។ ចំពោះលោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា ឆ្នាំ២០២៦ នឹងជាឆ្នាំដំបូងនៃការស្តារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញ។ ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសន្យាថា នឹងរួមជាមួយប្រធានរដ្ឋចិនលោក ស៊ី ជីនពីង ដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយរឹងមាំ ដោយផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្ពោះទៅ បង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង។

ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ។ ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយឆ្ពោះទៅសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ និងរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពរួមគ្នា។

មុនពេលចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សា ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លី ជេម្យុង បានចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចចិន-កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

វៀតណាមទាក់ទាញទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាង ៣៨ ពាន់លានដុល្លារ

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលប្រកាសតួរលេខស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ត្រីមាសទី ៤ និងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៥ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុប (FDI) ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ សម្រេចបានជាង ៣៨,៤ ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ០,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។
