ルオン・クオン国家主席 中国党総書記・国家主席と会談

会談でルオン・クオン主席は、今後の協力の方向性として、理論研究交流の実効性向上、科学技術・イノベーション・高度人材育成を重点とする実質的な協力の推進、鉄道協力を優先した戦略的交通連結の加速、高品質投資の拡大、経済・貿易、教育、観光分野の均衡かつ持続可能な発展などを提案しました。

また、両国民、とりわけ若い世代がベトナム・中国の伝統的な友好関係への理解を深めるよう、人的交流を一層活発にすべきだと強調しました。海洋問題については、相互の立場を尊重し、正当な利益を国際法および1982年国連海洋法条約に沿って尊重しながら、意見の相違を適切に管理・解決していく必要があるとの見解を述べました。

一方、習近平総書記・国家主席はルオン・クオン主席の提案を高く評価し、党・国家運営の経験交流を強化し、二国間協力指導委員会や3+3戦略対話メカニズムを円滑に実施することで一致しました。さらに、鉄道協力合同委員会第1回会合の早期開催、新分野での協力強化、国交樹立75周年を記念する「人文交流年」の活動推進、民生分野の援助プロジェクトの着実な実施により、両国民に具体的かつ実質的な利益をもたらすよう提案しました。

国際・地域の関心事についても、両首脳は多国間の場での連携・協力を維持し、地域および世界の平和・協力・発展を共に促進していくことで合意しました。

