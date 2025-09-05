Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

フート省のハット・スアン 国の成果展で来場者から熱い支持

ハノイ市ドンアイン地区のベトナム展示センターで開かれている「「独立・自由・幸福への80年の歩み」と題した国の成果展示会」では、歴史的資料や政治・経済・社会の成果の紹介にとどまらず、各地方の文化も披露されています。

会場のキム・クイ展示館第7ホールに設けられたフート省の展示スペース「フート省・80年の発展と統合の歩み」では、同省固有の伝統芸能「ハット・スアン」が披露され、多くの来場者の関心を集めています。ハット・スアンはユネスコにより「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されている芸能です。フート省文化情報映画センターの職員で、今回、直接出演したグエン・ティ・ゴック・フオンさんはこう話しました。

(テープ) 

「今回、フート省の展示空間で古いハット・スアンを披露しました。ハット・スアンは春の季節に演じられることが多い芸能です。もっとも素朴で古いベトナム人の歌とされ、自分たちの声だけを使い、素朴な歌詞で、古代ベトナム人の生活やフン王を祀る信仰を伝えています」

このハット・スアンの実演は、会場を訪れた多くの人々から温かい拍手と好評を受けています。ある来場者は次のように語りました。

(テープ)  

「ハット・スアンの演目はとても素晴らしく、印象深かったです。芸能者の演じる姿からフート省の文化的特色をより深く感じ取ることができました」

(VOVWORLD) 

もっと見る

もっと見る

Top