フート省のハット・スアン 国の成果展で来場者から熱い支持

会場のキム・クイ展示館第7ホールに設けられたフート省の展示スペース「フート省・80年の発展と統合の歩み」では、同省固有の伝統芸能「ハット・スアン」が披露され、多くの来場者の関心を集めています。ハット・スアンはユネスコにより「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されている芸能です。フート省文化情報映画センターの職員で、今回、直接出演したグエン・ティ・ゴック・フオンさんはこう話しました。

「今回、フート省の展示空間で古いハット・スアンを披露しました。ハット・スアンは春の季節に演じられることが多い芸能です。もっとも素朴で古いベトナム人の歌とされ、自分たちの声だけを使い、素朴な歌詞で、古代ベトナム人の生活やフン王を祀る信仰を伝えています」

このハット・スアンの実演は、会場を訪れた多くの人々から温かい拍手と好評を受けています。ある来場者は次のように語りました。

「ハット・スアンの演目はとても素晴らしく、印象深かったです。芸能者の演じる姿からフート省の文化的特色をより深く感じ取ることができました」

