Une résolution fixe les orientations du nouveau modèle de développement du Vietnam

Lors de la conférence nationale organisée à Hanoï ce mercredi pour étudier et mettre en œuvre les résolutions adoptées lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, Nguyên Thanh Nghi, a présenté les principaux contenus de la Résolution n°19-NQ/TW, adoptée le 28 juillet 2026, sur le renouvellement du modèle de développement du pays.

Le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, Nguyên Thanh Nghi. Photo: VNA

Selon lui, cette résolution intervient après quarante ans de Renouveau (Dôi moi) et trente-cinq ans de mise en œuvre de la Plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme. Au cours de cette période, le Vietnam a enregistré des réalisations majeures, marquées notamment par une forte hausse du revenu par habitant, permettant au pays d’accéder en 2025 au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.





Toutefois, les dirigeants estiment que le modèle de développement actuel ne répond plus pleinement aux exigences d’une croissance rapide et durable, dans un contexte international en mutation rapide et au regard des nouveaux objectifs de développement fixés par le Parti.



La résolution définit ainsi cinq orientations fondamentales destinées à guider cette transformation.



La première énonce les principes fondamentaux du renouvellement du modèle de développement, notamment le rôle dirigeant du Parti, le rôle moteur de l’État et la mobilisation de la grande union nationale.



La deuxième précise la nature du renouvellement du modèle de développement, fondé sur une réforme institutionnelle, la modernisation de la gouvernance nationale, l’être humain comme centre, objectif, moteur et acteur du développement, ainsi que sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle comme principaux moteurs de la croissance.



La troisième définit le mécanisme de fonctionnement du nouveau modèle de développement, fondé sur le principe « le Parti dirige, l’État gouverne et le peuple est maître », une gouvernance nationale moderne ainsi qu’un développement conciliant croissance économique, protection de l’environnement, développement culturel, défense nationale, sécurité et intégration internationale.



La quatrième porte sur la mobilisation et la valorisation de toutes les ressources au service du renouvellement du modèle de développement, afin de renforcer l’autonomie stratégique, la résilience, la capacité d’adaptation et la gestion des risques du pays…



La cinquième définit les modalités de mise en œuvre du renouvellement du modèle de développement, qui devra être conduit de manière globale, cohérente et adaptée à chaque étape, en faisant de la réforme institutionnelle et de l’efficacité de la gouvernance nationale les principaux leviers.



La résolution fixe une feuille de route à long terme. D’ici 2030, le Vietnam devra mettre en place les fondements du nouveau modèle de développement, adaptés au niveau d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d’une industrie moderne. D’ici 2035, la transition vers un modèle de développement résilient, innovant, humain, durable et intégré devra être globalement achevée. D’ici 2045, ce modèle devra être pleinement mis en œuvre. À l’horizon 2130, le Vietnam ambitionne de devenir un pays socialiste développé, moderne, doté d’une forte capacité d’innovation et d’un développement durable.



Pour concrétiser ces objectifs, la résolution définit sept groupes de missions et de solutions couvrant la réforme institutionnelle et la gouvernance nationale, le développement économique, social, culturel et humain, la protection de l’environnement, la défense et la sécurité, ainsi que la diplomatie et l’intégration internationale.



Selon Nguyên Thanh Nghi, le Bureau politique accompagnera la mise en œuvre de cette résolution par un programme d’action comprenant 51 missions importantes et 40 indicateurs de référence. Ce programme précisera le calendrier de mise en œuvre, les résultats attendus ainsi que les responsabilités des organismes et des institutions concernés. -VNA/VI