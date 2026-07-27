HORECFEX Vietnam 2026 : Da Nang accueille le grand rendez-vous de la technologie pour l'hôtellerie et le tourisme

Le Forum sur la technologie, l’innovation et l’approvisionnement destiné au secteur de l’hôtellerie et du tourisme se déroulera sur deux journées, les 20 et 21 août, à Da Nang. Cette information a été officiellement communiquée dans l’après-midi du 23 juillet à Da Nang par le comité d’organisation de HORECFEX Vietnam.

Lors de la conférence de presse sur le prochain Forum sur la technologie, l’innovation et l’approvisionnement destiné au secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Photo : VNA

Selon le président de HORECFEX Vietnam, Nguyen Duc Quynh, HORECFEX Vietnam 2026 constitue un forum spécialisé destiné à mettre en relation les entreprises, les gestionnaires, les experts et les partenaires des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Il vise également à favoriser le partage des tendances du marché, à présenter les dernières solutions technologiques et innovations, ainsi qu'à renforcer la coopération au sein de la chaîne d'approvisionnement de ces secteurs.

Placé sous le thème "ALL YOU NEED - Connaissance, Technologie, Approvisionnement et Connexion", le Forum prévoit de rassembler près de 100 unités exposant des équipements technologiques de dernière génération, tout en attirant une vaste participation d'entreprises, de spécialistes et de gestionnaires nationaux et internationaux. Dans le cadre de cet événement, plus de 40 sessions de présentation et de discussion seront organisées, avec la contribution d'environ 55 intervenants provenant de 20 pays différents. Les thématiques abordées se concentreront sur des enjeux cruciaux tels que l’application de l’intelligence artificielle (IA), la gestion hôtelière moderne, l’optimisation des revenus, les stratégies de vente et de marketing, le développement durable, les services de restauration (F&B) et l’évolution des ressources humaines.

En outre, HORECFEX Vietnam 2026 mettra en lumière des solutions technologiques innovantes au service des opérations des hôtels, des complexes touristiques, des restaurants et des agences de voyages, notamment dans les domaines de l'IA, de l'automatisation, de la gestion des données, des chambres connectées, de la gestion énergétique et des solutions d'exploitation durables. Le Forum organisera par ailleurs des programmes de mise en relation d’affaires (B2B), créant ainsi des conditions optimales pour que les investisseurs, les exploitants, les fournisseurs et les partenaires puissent se rencontrer, échanger et explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Nguyen Duc Quynh a souligné que, dans un contexte de transformation numérique profonde, la synergie entre les connaissances, les technologies et les sources d'approvisionnement contribuera activement à renforcer la compétitivité des entreprises. Selon lui, si les technologies et l’IA soutiennent efficacement la gestion et améliorent la qualité des services, l’élément humain demeure toutefois le facteur décisif pour forger des expériences uniques et préserver les valeurs fondamentales de l’industrie de l'hospitalité.

HORECFEX Vietnam est organisé par le comité HORECFEX en coordination avec l’Association hôtelière du Vietnam, avec l'ambition d’en faire un forum annuel de référence. Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique, à rehausser les standards de service et à intensifier les connexions entre les entreprises vietnamiennes et les partenaires régionaux et mondiaux, contribuant ainsi à l'objectif de développer un tourisme moderne, intelligent et durable.

L’événement s’inscrit dans la lignée de la mise en œuvre de la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique concernant les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale. Dans cette optique, l’application de l’IA, des données et des nouvelles technologies est définie comme un levier de croissance essentiel pour accroître la productivité et l’efficacité opérationnelle des entreprises. Dans le secteur du tourisme, l'accélération de la transformation numérique est appelée à améliorer la qualité des services, à optimiser la gestion des activités, à favoriser l'émergence de destinations touristiques intelligentes et à soutenir un développement durable.-VNA/VI