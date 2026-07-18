Le Vietnam fait de la recherche fondamentale un pilier de son développement scientifique

Le Vietnam considère la recherche fondamentale comme le socle du développement scientifique, technologique et de l'innovation, ainsi qu'un levier essentiel pour renforcer son autonomie technologique et soutenir une croissance durable.

Des chercheurs effectuent des expériences dans la salle blanche de l'Institut des sciences des matériaux, relevant de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies. Photo : VNA

Dans le contexte de l'accélération de la transformation numérique et de l'innovation, le Parti et l'État réaffirment leur volonté d'accorder une priorité accrue à ce domaine, considéré comme un investissement stratégique pour l'avenir.

Selon les spécialistes, pour devenir un pays développé à revenu élevé, le Vietnam ne peut se limiter à l'assimilation ou à l'application de technologies existantes. Il doit être capable de produire de nouvelles connaissances et de maîtriser les technologies de pointe. Dans cette perspective, la recherche fondamentale constitue le point de départ du développement scientifique et de l'innovation.

Cette orientation est réaffirmée dans la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique nationale, qui souligne que l'investissement dans la recherche fondamentale représente un investissement à long terme au service du développement durable du pays.

Des résultats encourageants

Ces dernières années, la recherche fondamentale vietnamienne a enregistré des avancées significatives.

Selon l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies, 2.437 publications scientifiques ont été réalisées en 2025, dont 1.699 publications internationales. Les recherches dans des domaines tels que les mathématiques, la physique, les sciences des matériaux, la physique des semi-conducteurs, la physique de l'énergie et la physique appliquée continuent de progresser et contribuent au renforcement des capacités scientifiques nationales.

L'Université nationale du Vietnam à Hanoï affiche également des résultats remarquables. Entre 2021 et 2025, ses chercheurs ont publié plus de 10.500 articles indexés dans les bases de données internationales Web of Science et Scopus, tout en constituant 50 groupes de recherche d'excellence, dont 33 consacrés à la recherche fondamentale.

Au cours des cinq premiers mois de 2026, l'université a publié 1.088 articles scientifiques dans des revues internationales, dont 67 % dans des revues classées Q1 et Q2. Plus de 31 % de ces travaux ont été réalisés dans le cadre de coopérations internationales.

Les experts estiment que ces résultats contribuent non seulement à la production de nouvelles connaissances, mais aussi au renforcement des capacités d'innovation, à l'amélioration de la qualité de la croissance économique, à l'autonomie stratégique du pays ainsi qu'au soutien de la gouvernance nationale, de la défense, de la sécurité et de la capacité d'adaptation face aux mutations mondiales.

Lever les obstacles au développement de la recherche fondamentale

Malgré ces avancées, la recherche fondamentale demeure confrontée à plusieurs défis. Les investissements restent limités et le Vietnam ne dispose pas encore d'un écosystème de recherche suffisamment solide, stable et capable de soutenir un développement scientifique de long terme.

Les liens entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises restent insuffisants. Le pays manque encore de centres de recherche de niveau international, de laboratoires modernes ainsi que d'équipes scientifiques de premier plan.

Les spécialistes estiment également que la gestion de la recherche demeure parfois marquée par une approche administrative, tandis que certaines activités privilégient les résultats à court terme ou les impératifs de commercialisation au détriment de la recherche fondamentale.

Selon eux, cette dernière doit désormais être étroitement articulée avec les technologies stratégiques, l'innovation et les besoins du développement national. Ils préconisent la mise en place de programmes scientifiques de long terme bénéficiant de ressources stables, d'une évaluation fondée sur les résultats et d'un renforcement de la recherche interdisciplinaire afin de constituer de grands pôles scientifiques.

Les experts recommandent également de réformer le mécanisme de commande publique en matière de recherche. Plutôt que de maintenir un modèle dans lequel l'offre scientifique précède la demande, ils proposent que l'État et les entreprises définissent en amont les grands défis nationaux à résoudre, avant de confier ces missions aux équipes de recherche disposant des ressources nécessaires.

L'entrée en vigueur de la Loi de 2025 sur les sciences, les technologies et l'innovation devrait contribuer à cette dynamique. En reconnaissant aux organismes de recherche la propriété des résultats de leurs travaux, cette législation ouvre la voie à un renforcement de la valorisation de la propriété intellectuelle et à une coopération accrue entre les établissements de recherche et les entreprises afin d'accélérer le transfert des innovations vers le marché.

Lors d'une réunion de la Permanence du Comité central de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a appelé à lever les principaux obstacles institutionnels et juridiques qui freinent la recherche fondamentale.

Il a également souligné la nécessité d'adopter une vision à long terme, considérant que l'investissement dans la recherche fondamentale constitue un investissement dans l'avenir du pays et une condition essentielle pour bâtir une base de connaissances solide au service du développement rapide et durable du Vietnam au cours des prochaines décennies. - VNA/VI