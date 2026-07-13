Le Vietnam vers une agriculture verte, intelligente et durable

13/07/2026

La promotion des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique insuffle un nouvel élan à l'agriculture vietnamienne. De la modernisation des modes de production à l'émergence d'une nouvelle génération d'« agriculteurs numériques », en passant par la transparence des chaînes de valeur, le Vietnam construit progressivement une agriculture plus verte, plus intelligente et plus durable.

Des drones sont utilisés pour surveiller et gérer des bananeraies destinées à l'exportation dans la province de Gia Lai. Photo : Thanh Hòa/VI

Le 22 décembre 2024, le Politburo a adopté la Résolution n° 57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique à l'échelle nationale. Ce texte constitue un véritable accélérateur de la transition de l'agriculture vietnamienne vers un modèle moderne, écologique, intelligent et donc durable.

Après des décennies de développement, le Vietnam, qui a longtemps souffert de pénuries alimentaires, figure aujourd'hui parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. L'agriculture y occupe une place stratégique dans l'économie : le pays se classe au deuxième rang en Asie du Sud-Est et au quinzième rang mondial pour les exportations agricoles.

Ferme de production de plants de haute qualité de la société Red Pine, dans la province de Gia Lai. Photo : Thanh Hòa/VI

Derrière ces résultats remarquables subsiste toutefois un défi majeur : l'amélioration de la valeur ajoutée. La valeur annuelle de la production par agriculteur demeure inférieure à 1 000 dollars. La Résolution n° 57 entend répondre à cette limite en préconisant un changement profond : passer d'une recherche guidée par l'offre scientifique à une innovation fondée sur les besoins réels du terrain, en plaçant les entreprises et les agriculteurs au cœur du processus.

Cette orientation a été réaffirmée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, à l'occasion du 80e anniversaire du secteur de l'agriculture et de l'environnement, le 12 novembre 2025 : « La science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et les données doivent devenir des moteurs essentiels. »

Laboratoire de sélection variétale de l'Institut des sciences et technologies agricoles et forestières des Hauts Plateaux, spécialisé dans le développement de variétés végétales de haute qualité. Photo : Thanh Hòa/VI

Des fleurs fraîches destinées à l'exportation sont dotées de codes QR garantissant leur traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Photo : Thanh Hòa/VI

Dans cette perspective, les avancées scientifiques doivent irriguer l'ensemble de la chaîne de production, de la sélection végétale et animale à la biotechnologie, en passant par l'automatisation, la traçabilité, la logistique et le commerce numérique. Le modèle de coopération réunissant scientifiques, entreprises, coopératives et agriculteurs tout au long de la chaîne de valeur est appelé à se développer. Quant aux services de vulgarisation agricole, ils doivent être davantage ancrés dans les exploitations et les réalités du terrain, plutôt que dans des approches purement théoriques.

Cette transformation favorise l'émergence d'une nouvelle génération d'« agriculteurs numériques ». Plusieurs parcours illustrent déjà le potentiel de cette évolution : Ho Quang Cua, à Cân Tho, créateur des célèbres variétés de riz ST24 et ST25 ; Chu Van Sam, dans la province de Phu Tho, dont l'exploitation laitière génère environ 1,2 milliard de dôngs de revenus annuels ; ou encore Nguyen Chi Linh, dans la province de Ca Mau, dont l'élevage de crevettes à pattes blanches réalise un chiffre d'affaires de près de 90 milliards de dôngs par an.

Parallèlement, une nouvelle vague d'entrepreneuriat agricole séduit les jeunes générations. En 2025, de nombreux projets mobilisent l'intelligence artificielle pour prévoir les attaques de ravageurs et les maladies, déploient des réseaux de capteurs pour piloter les cultures, développent l'agriculture circulaire ou exploitent les mégadonnées afin d'optimiser les rendements. Désormais, les agriculteurs ne se fient plus uniquement à leur expérience : ils consultent sur leur smartphone des données en temps réel sur l'humidité des sols, la température ou les niveaux de nutriments. Une véritable culture de la donnée s'installe progressivement dans les campagnes vietnamiennes.

Autre avancée majeure : la traçabilité. La numérisation des données foncières et forestières, ainsi que des codes des zones de production, permet aux consommateurs et aux importateurs de suivre l'ensemble du parcours des produits agricoles vietnamiens, de leur origine jusqu'à leur transformation. Cette transparence constitue un atout essentiel pour répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux.

Chaîne de transformation de crevettes destinées à l'exportation du groupe Minh Phu, dans la province de Cà Mau. Photo : Vu Sinh/VNA

Des étudiants de la Faculté des pêches de l'Académie vietnamienne d'agriculture étudient la maquette d'un bateau de pêche de la province de Khanh Hoa afin d'acquérir une expérience pratique des activités maritimes. Photo : Lê Dông/VNA

Pour que l'innovation irrigue véritablement chaque parcelle cultivée, la Résolution n° 57 encourage une coopération étroite entre l'État, les instituts de recherche et les entreprises. L'État définit les politiques publiques et développe les infrastructures numériques ; les entreprises investissent et valorisent les innovations ; les scientifiques, quant à eux, apportent des solutions concrètes aux défis rencontrés sur le terrain.

La Résolution n° 57-NQ/TW devrait marquer un tournant pour l'agriculture vietnamienne à l'ère du numérique. En faisant évoluer les mentalités, en promouvant la science et la technologie et en formant des « agriculteurs numériques », elle ouvre la voie à un développement écologique, intelligent et durable du secteur agricole.



Des experts agricoles australiens effectuent des recherches de terrain afin d'évaluer le modèle de production de café de spécialité dans la province de Dak Lak. Photo : Thanh Hòa/VI

La province de Gia Lai accélère l'aménagement de zones agricoles de haute technologie destinées à la production pour l'exportation. Photo : Thanh Hòa/VI



Avec plus de 424 000 hectares d'élevage de crevettes, soit près de 40 % de la superficie nationale, la province de Cà Mau est le premier bassin aquacole du Vietnam. Sa production annuelle atteint environ 566 000 tonnes et génère près de 2,3 milliards de dollars de recettes à l'exportation, soit près de la moitié des exportations vietnamiennes de crevettes. Photo : Vu Sinh/VNA

À l'Institut de recherche sur le coton et le développement agricole de Nha Hô, cette orientation se traduit déjà par des réalisations concrètes. Les chercheurs utilisent l'Internet des objets (IoT) pour surveiller en permanence le microclimat des serres. Un système d'irrigation de précision, associé à une distribution automatisée des éléments nutritifs, fournit aux cultures les quantités exactes d'eau et d'engrais nécessaires, réduisant ainsi le gaspillage tout en limitant les impacts sur l'environnement.

Dans l'esprit de la Résolution n° 57, une conviction s'impose : en levant les obstacles à l'innovation et en mettant les technologies directement au service des agriculteurs, le Vietnam dispose d'une occasion historique de bâtir une agriculture moderne, compétitive, résiliente, verte et durable./.



Texte: Thanh Hòa - Photos: Thanh Hòa/VI, VNA - Traduction: Hà Vu

