Nguyen Van Sinh, directeur de la Réserve naturelle de Pu Hoat, dans la province de Nghe An, a annoncé que des scientifiques avaient récemment obtenu des images du dhole (Cuon alpinus) grâce à un système de pièges photographiques installé dans la réserve. Il s’agit de la première observation confirmée sur le terrain au Vietnam depuis plus de vingt ans de ce rare mammifère prédateur.

Première réapparition du dhole en milieu naturel depuis plus de 20 ans au Vietnam. Photo: VNA



Les images ont été expertisées par le centre de recherche IZW en Allemagne et les résultats de l’étude ont été publiés dans une revue scientifique de l’Université de Cambridge. Un individu adulte de dhole a été observé seul à une altitude de 1.590 mètres, dans une forêt sempervirente humide située à environ 4,3 kilomètres de la frontière avec le Laos.



Auparavant, l’équipe de recherche avait installé 45 dispositifs de pièges photographiques à Pu Hoat pendant une période de quatre mois, permettant de recueillir des données correspondant à 6.084 nuits de surveillance.



Le comité de gestion de la Réserve naturelle de Pu Hoat a estimé que cette découverte constituait un signal positif pour les efforts de préservation de la biodiversité et confirmait également la valeur écologique de l’écosystème de forêt primaire dans cette région.

Première réapparition du dhole en milieu naturel depuis plus de 20 ans au Vietnam. Photo: VNA

Le dhole (Cuon alpinus) est une espèce de mammifère carnivore de la famille des canidés, originaire du continent asiatique. Bien qu’il soit parfois appelé « chien sauvage d’Asie », il n’est pas apparenté aux chiens et aux loups du genre Canis, mais appartient à son propre genre, Cuon, dont il est l’unique espèce actuelle.



Le dhole est classé comme espèce en danger sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ses populations ont diminué de plus de 80 % au cours des dernières décennies en raison de la destruction de son habitat et du braconnage, le plaçant face à un risque élevé d’extinction. Il est devenu extrêmement rare dans les études de terrain au Vietnam ces dernières années.



Auparavant, sa présence potentielle avait été signalée dans certaines zones telles que Dien Bien, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri et Nghe An. -VNA/VI