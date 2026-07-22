Phu Quoc figure dans le Top 10 des îles de villégiature d'Expedia pour 2026

L'île vietnamienne de Phu Quoc figure parmi les dix destinations retenues dans l'Island Hot List 2026 publiée par Expedia, l'un des principaux acteurs mondiaux du voyage en ligne. Elle côtoie notamment Sainte-Lucie, Porto Santo (Portugal), Syros (Grèce), l'archipel des Lofoten (Norvège) et les Fidji.

Vue d'en haut du village de pêche sur l'îlot Thom de Phu Quoc. Photo: VNA

Selon Expedia, les recherches en ligne consacrées aux séjours sur les îles ont progressé en moyenne de 55 % par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que les publications sur les réseaux sociaux liées à ce type de voyage ont augmenté d'environ 20 %.



Phu Quoc occupe la 9e place de ce classement. Avec Palawan (Philippines), elle est l'une des deux destinations d'Asie du Sud-Est figurant dans le Top 10.



Selon Expedia, la sélection repose notamment sur les tendances des recherches en ligne, l'intérêt manifesté par les voyageurs et le potentiel des destinations insulaires.



Sainte-Lucie (Caraïbes) arrive en tête du classement, devant Porto Santo (Portugal) et Praslin (Seychelles). Parmi les destinations européennes figurent également Porto Santo, Syros (Grèce) et l'archipel des Lofoten (Norvège).



Expedia recommande par ailleurs de réserver les prestations de voyage à l'avance ou de privilégier la basse saison afin de bénéficier de conditions plus avantageuses.





L'île vietnamienne de Phu Quoc figure parmi les dix destinations retenues dans l'Island Hot List 2026 publiée par Expedia. Photo: VNA

L'Island Hot List 2026 comprend Sainte-Lucie (Caraïbes), Porto Santo (Portugal), Praslin (Seychelles), Syros (Grèce), l'archipel des Lofoten (Norvège), Palawan (Philippines), Culebra (Porto Rico), Sanibel (États-Unis), Phu Quoc (Vietnam) et les Fidji.

Située dans la province d’An Giang, Phu Quoc est la plus grande île du Vietnam. Connue pour ses paysages naturels, ses plages et ses sites historiques et culturels, elle constitue l’une des principales destinations insulaires du pays.

En 2006, la Réserve de biosphère côtière et marine d'An Giang, dont fait partie Phu Quoc, a été inscrite par l'UNESCO au Réseau mondial des réserves de biosphère. Phu Quoc se prépare également à accueillir plusieurs activités dans le cadre de l’APEC 2027. -VNA/VI