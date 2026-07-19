À la découverte des paysages sauvages du cap Vi Rong

Réputée pour la richesse de ses sites naturels et historiques, la province de Gia Lai attire chaque année de nombreux visiteurs. Parmi ses destinations les plus appréciées figure le cap Vi Rong, situé dans le hameau de Tan Phung 2, commune de Phu My Dong, qui séduit par ses paysages sauvages et encore préservés.

La grotte mystérieuse et pittoresque nichée au cœur du cap Vi Rong attire de nombreux visiteurs en quête de photos souvenirs. Photo : VNA

À environ 90 km au nord de Quy Nhon, le cap Vi Rong est facilement accessible grâce à un réseau routier bien aménagé. Sa proximité avec les zones habitées permet également aux visiteurs de découvrir les spécialités de la région côtière et d'acheter des produits locaux à rapporter en souvenir ou à offrir à leurs proches.

La grotte mystérieuse et pittoresque nichée au cœur du cap Vi Rong attire de nombreux visiteurs en quête de photos souvenirs. Photo : VNA

Selon une légende transmise par les anciens du hameau de Tan Phung 2, le cap Vi Rong, autrefois appelé "Da Vay Rong" (Roche aux écailles de dragon), était considéré comme un lieu doté d'une énergie sacrée. Sous la dynastie Tang, le géomancien chinois Gao Pian aurait tenté, selon la tradition populaire, d'en briser la veine tellurique, donnant naissance à de petites pierres rouges dispersées dans le sable. Autrefois, des élèves venaient de nombreuses régions y recueillir cette pierre rouge, utilisée comme pigment pour la correction des copies par leurs maîtres. Aujourd'hui encore, il est parfois possible d'en apercevoir quelques fragments mêlés au sable.

Avec ses formations rocheuses remarquables, notamment Bai Ban et Da Dung, le site dessine une silhouette évoquant un dragon plongeant vers la mer sur plusieurs centaines de mètres. Cette configuration unique en fait un lieu particulièrement apprécié des visiteurs et des amateurs de photographie.

Vu de loin ou depuis les hauteurs, le cap Vi Rong apparaît comme un imposant promontoire rocheux s'avançant dans la mer. Une grotte naturelle creusée au cœur de la falaise, les formations rocheuses environnantes et les vagues venant se briser contre les rochers composent un paysage grandiose, évoquant l'image d'un dragon s'élançant vers le large.

Durant la saison estivale, le cap offre un cadre idéal pour profiter de la mer, de la fraîcheur de la brise marine et de la beauté du littoral. Les visiteurs peuvent admirer les bateaux de pêche au large, les successions de rochers, les longues plages de sable blanc bordées de cocotiers. Sur le rivage, habitants et touristes profitent d'une ambiance conviviale, entre baignades, promenades et moments de détente.

Au-delà de ses attraits naturels, le cap Vi Rong permet de découvrir le mode de vie des habitants de la région. Les visiteurs peuvent parcourir le marché de Tan Phung, réputé pour ses produits de la mer, ou encore déguster le vin traditionnel de My Tho, l'une des spécialités locales.

Pour Tran Thi My Phuong, une touriste venue de Hanoï, le cap Vi Rong a été une véritable découverte. Elle apprécie particulièrement la beauté préservée du site, l'accueil des habitants, l'absence de pratiques commerciales excessives, la qualité des infrastructures routières et le sentiment de sécurité qui y règne. Une expérience qu'elle souhaite bientôt partager avec sa famille.-VNA/VI