Pagode Keo Hanh Thiên : un patrimoine millénaire à l’ère du numérique

La pagode Keo Hanh Thiên, commune de Xuân Hông, province de Ninh Binh, est un ancien édifice religieux conservant de nombreuses valeurs exceptionnelles en matière d’histoire, d’architecture et de culture traditionnelle. Classée monument national spécial en 2016, tandis que sa fête traditionnelle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national, cette pagode constitue non seulement un lieu spirituel important pour la communauté locale, mais également un patrimoine précieux nécessitant d’être préservé et valorisé.

Lancé en 2023, le projet de numérisation de la pagode Keo Hanh Thiên vise à établir une base de données complète consacrée à son histoire, son architecture, sa culture et aux pratiques communautaires qui lui sont associées. Cette initiative permet de préserver scientifiquement les héritages traditionnels tout en offrant au public de nouvelles façons d’accéder au patrimoine.

Selon l’architecte Dô Vu Loi, responsable du projet de numérisation, le processus repose sur une étude approfondie des sources historiques, notamment des documents anciens en caractères sino-vietnamiens (Han Nom), combinée à des enquêtes de terrain afin d’identifier pleinement les valeurs architecturales, artistiques et culturelles du monument.

Sur cette base, le projet développe progressivement des modèles numériques en 3D, des cartes numériques et un système de données standardisées, contribuant à améliorer l’efficacité de la conservation et de la promotion du patrimoine. L’un des points forts du projet réside dans l’application de la technologie de réalité virtuelle VR360 pour numériser l’espace patrimonial.

Grâce à une plateforme en ligne, les différents éléments architecturaux du monument et l’espace culturel environnant sont reproduits sous forme numérique, permettant aux habitants et aux visiteurs de découvrir le site à distance. Le système de cartes numériques intègre également des codes QR et la technologie NFC afin de faciliter l’accès aux informations relatives au monument.

Pour Dang Ngoc Ky, vice-directeur du Comité de gestion de la pagode Keo Hanh Thiên, l’application des technologies numériques a considérablement élargi l’accès du public au patrimoine tout en renforçant l’efficacité des activités de communication, d’éducation et de promotion culturelle.

Les archives Han Nôm conservées dans le monument font actuellement l’objet d’un travail de numérisation, de traduction et de normalisation avant leur diffusion progressive sur des plateformes spécialisées. Elles constitueront ainsi une ressource précieuse pour la recherche, l’enseignement et la transmission du patrimoine aux générations futures.

À travers les bases de données en ligne, les cartes numériques et la plateforme de réalité virtuelle VR360, les habitants, notamment ceux vivant loin de leur village natal, ainsi que les touristes peuvent découvrir plus facilement l’espace patrimonial et mieux comprendre les valeurs historiques, architecturales et artistiques de la pagode Keo Hanh Thien.

Au-delà de la seule numérisation de la pagode, le programme a élargi son champ d’action à l’ensemble de l’espace culturel de l’ancien village de Hanh Thiên, correspondant aujourd’hui au hameau 9 de la commune de Xuan Hông. De nombreuses sources documentaires anciennes, notamment les archives Han Nom conservées dans les monuments, les familles et les lignées locales, sont étudiées et numérisées.

L’équipe du projet a par ailleurs enregistré des témoignages vidéo auprès des personnes âgées afin de préserver les savoirs populaires et la mémoire collective. Ces archives vivantes constituent une base importante pour sauvegarder les traditions locales et développer un tourisme rural fondé sur la découverte du patrimoine.

À travers le site Internet « Village de Hanh Thiên », les habitants et les visiteurs peuvent accéder à un système d’informations numériques consacré aux monuments et aux espaces culturels de la région. La plateforme présente notamment la pagode Keo Hanh Thiên, la pagode Dinh Lan, le temple Tam Giap, la maison commémorative de Truong Chinh, ancien secrétaire général du Parti communiste vietnamien, ainsi que d’autres ouvrages historiques du vieux village.

Pagode Keo Hanh Thiên : un patrimoine millénaire à l’ère du numérique. Photo: VNA

La numérisation du patrimoine contribue ainsi à renforcer l’attractivité touristique de Hanh Thiên. Les week-ends et jours fériés, de plus en plus de visiteurs viennent découvrir la maison commémorative de Truong Chinh, la pagode Keo Hanh Thiên et les autres sites culturels du village. La localité dispose désormais de nouvelles opportunités pour développer un tourisme rural expérientiel associant découverte historique, immersion culturelle et valorisation des traditions locales.

Trân Ngoc Anh, habitant du quartier de Nam Dinh, a estimé que l’attrait de Hanh Thiên ne résidait pas seulement dans son ancienne pagode, mais également dans un espace villageois encore relativement bien préservé, avec ses maisons anciennes, ses ruelles pavées de briques rouges et ses portes de village et d’habitation portant les marques du temps.

En 2019, la fête de la pagode Keo Hanh Thiên a été inscrite sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel, attirant un grand nombre d’habitants et de visiteurs et contribuant à préserver et diffuser les valeurs culturelles traditionnelles.

Nguyên Van Kê, vice-président du Comité populaire de la commune de Xuân Hông, a souligné que cette fête reflétait de manière vivante la vie spirituelle, les coutumes et les pratiques de la communauté agricole du delta du Nord. Elle représente également une source précieuse pour l’étude de la société traditionnelle et un produit touristique culturel original, capable de renforcer la notoriété de la région et d’attirer davantage de visiteurs.-VNA/VI