Le village de Lao Chai 1 transformé par le tourisme communautaire

24/07/2026

Au cœur des majestueuses montagnes du Nord-Ouest du Vietnam, le village de Lao Chai 1, dans la commune de Khun Ha, est devenu un modèle de tourisme communautaire dans la province de Lai Chau. Autrefois pauvre et enclavé, il attire désormais chaque année des dizaines de milliers de visiteurs grâce à ses paysages préservés, à la richesse de la culture hmong et à l'approche novatrice du tourisme adoptée par ses habitants.

La beauté majestueuse du village de Lao Chai 1 (commune de Khun Ha, province de Lai Chau), niché au cœur des montagnes et forêts du Nord-Ouest du Vietnam. Photo : Tat Son/VI.

En empruntant les routes sinueuses qui mènent depuis le centre de la commune de Khun Ha, nous arrivons à Lao Chai 1, blotti au pied des montagnes et entouré d'une forêt primaire. Le visiteur est immédiatement séduit par le calme et la beauté du village. Des chemins pavés, propres et fleuris serpentent entre les maisons traditionnelles en bois, bordées d'orchidées sauvages, de pêchers en fleurs et de rosiers anciens qui s'épanouissent au cœur des montagnes.

Les sourires chaleureux des habitants de Lao Chai 1 accueillent les visiteurs. Photo : Thanh Giang/VI.

M. Lu A Sau, chef du village, raconte qu'autrefois, l'absence de routes et d'électricité compliquait considérablement la vie des habitants. De nombreux enfants ne pouvaient pas aller à l'école et l'agriculture constituait la principale source de revenus. Lorsque les autorités locales ont décidé de développer le tourisme communautaire dans le cadre du programme de développement rural, les habitants ont été encouragés à s'inspirer des expériences menées à Sa Pa et dans le village voisin de Lao Chai 2. Ils ont alors uni leurs efforts avec les autorités pour aménager les routes, raccorder le village au réseau électrique, rénover les maisons et embellir leur cadre de vie en plantant des fleurs.

« Le célèbre chemin pavé de Lao Chai 1 a été construit par les habitants eux-mêmes. Chaque jour, ils ramassaient des pierres qu'ils assemblaient pour créer cette allée propre et agréable, devenue aujourd'hui l'une des caractéristiques du village », explique M. Sau. Aujourd'hui, Lao Chai 1 compte sept familles proposant régulièrement des séjours chez l'habitant. Les maisons traditionnelles en bois ont été rénovées afin d'offrir davantage de confort tout en préservant l'identité culturelle hmong

La maison d'exposition des produits du tourisme communautaire de Lao Chai 1 met en valeur les produits agricoles locaux et l'artisanat traditionnel. Photo : Thanh Giang/VI.

La maison d'exposition des produits du tourisme communautaire de Lao Chai 1 met en valeur les produits agricoles locaux et l'artisanat traditionnel. Photo : Thanh Giang/VI.

M. Cu A Ly (à droite), l'un des pionniers du tourisme communautaire, prépare une chambre avant l'arrivée de visiteurs pour le week-end. Photo : Thanh Giang/VI.

La famille de M. Cu A Ly figure parmi les pionniers du tourisme communautaire. Lors du lancement de son activité d'hébergement, elle a bénéficié d'une aide de 50 millions de dôngs accordée par la commune pour rénover sa maison et acheter du mobilier ainsi que de la literie destinés aux visiteurs. Avec ses chambres décorées dans le style traditionnel hmong, un environnement soigné et un menu varié mettant à l'honneur les spécialités locales, son établissement affiche complet les week-ends et les jours fériés.

« Grâce aux chambres d'hôtes et à la fabrication du dan nhi (vièle vietnamienne à deux cordes), que les touristes achètent souvent en souvenir, les revenus de notre famille sont aujourd'hui beaucoup plus stables qu'auparavant », confie M. Cu A Ly.

La douceur d'une jeune femme se détache sur le paysage majestueux de Lao Chai 1. Photo : Thanh Giang/VI.

Au-delà de l'hébergement, les habitants ont diversifié leurs activités en proposant du miel de forêt, du thé ancien, des costumes en brocart, des flûtes hmong ainsi que d'autres instruments de musique traditionnels. Depuis 2024, une maison d'exposition consacrée aux produits du tourisme communautaire contribue à promouvoir et à commercialiser les produits emblématiques de la région

Chez les Hmong, le tissage et la couture s'apprennent dès le plus jeune âge et se transmettent de génération en génération. Photo : Thanh Giang/VI.

Les costumes traditionnels hmong demeurent une grande fierté pour les femmes hmong. Photo : Thanh Giang/VI.

Texte : Ngan Ha - Photos : Tran Thanh Giang/VI

