Les exportations vietnamiennes de poivre maintiennent une croissance à deux chiffres au premier semestre

Les exportations vietnamiennes de poivre ont poursuivi leur dynamique de croissance au premier semestre 2026, malgré un resserrement de l’offre nationale de matières premières. En revanche, les exportations de cannelle ont légèrement reculé sous l’effet du ralentissement de la demande sur plusieurs marchés asiatiques traditionnels, même si les ventes vers de nouveaux débouchés ont continué de progresser.

Les produits à base de poivre de la Coopérative agricole et de services de Nam Yang, dans la commune de Kon Gang (province de Gia Lai), ont obtenu la certification biologique USDA (États-Unis). Photo : VNA





Selon l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), le Vietnam a exporté 145.686 tonnes de poivre au cours des six premiers mois de l’année, pour une valeur de 940,5 millions de dollars, soit une hausse de 17,4 % en volume et de 10,6 % en valeur par rapport à la même période de 2025.



Cette progression s’explique par une demande soutenue sur plusieurs marchés clés ainsi que par la capacité des entreprises à sécuriser leurs approvisionnements grâce à des importations de matières premières, alors même que la production nationale continue de diminuer. Toutefois, le rythme des exportations tend à ralentir ces derniers mois en raison de la contraction de l’offre intérieure.



L’Asie demeure le premier marché d’exportation, représentant près de 46 % des volumes expédiés. Les exportations vers la Chine ont bondi de 64 % sur un an, tandis que les Émirats arabes unis continuent de jouer un rôle majeur en tant que plateforme régionale de redistribution. Les États-Unis restent le premier marché individuel du poivre vietnamien avec plus de 35.000 tonnes importées au premier semestre, en hausse de près de 29 %. Les livraisons vers l’Europe ont également progressé, portées notamment par une forte augmentation de la demande aux Pays-Bas, malgré un recul observé sur le marché allemand.



Au seul mois de juin, les exportations ont toutefois marqué le pas. Le Vietnam a exporté 23.103 tonnes de poivre, pour une valeur de 151,3 millions de dollars, en baisse par rapport au mois précédent. Ce recul s’explique principalement par un fléchissement des expéditions vers plusieurs marchés d’Asie, d’Afrique et des Amériques. En revanche, la demande en provenance des États-Unis, de l’Europe et des Émirats arabes unis est demeurée relativement stable, soutenant les performances du secteur.



Face à la baisse persistante de la production nationale, les entreprises vietnamiennes ont renforcé leurs importations afin d’assurer les besoins de transformation et d’exportation. Au premier semestre, le pays a importé 45.198 tonnes de poivre, pour une valeur de 257,7 millions de dollars, soit une hausse de près de 60 % en volume par rapport à la même période de l’an dernier.



Le Cambodge est devenu le premier fournisseur du Vietnam, devant le Brésil et l’Indonésie. Cette hausse des importations illustre le rôle croissant des matières premières importées dans le maintien de l’activité des entreprises exportatrices.



Selon les dernières données de l’International Pepper Community (IPC), le marché mondial du poivre est resté globalement stable au cours de la semaine écoulée, sans évolution notable des prix à l’exportation chez les principaux pays producteurs. Sur le marché intérieur vietnamien, les prix oscillent entre 133.000 et 135.000 dôngs le kilogramme, leur niveau le plus bas depuis près d’un an.



Parallèlement, les exportations vietnamiennes de cannelle ont enregistré un léger repli. Au cours des six premiers mois de 2026, le Vietnam a exporté 61.297 tonnes de cannelle pour une valeur de 156,2 millions de dollars, en baisse de 3,4 % en volume et de 3,2 % en valeur sur un an.



Ce recul s’explique principalement par le ralentissement de la demande sur plusieurs marchés asiatiques traditionnels, notamment l’Inde, le Bangladesh et les Émirats arabes unis. En revanche, les exportations vers les États-Unis, les Amériques et l’Afrique ont continué de progresser, confirmant les effets positifs de la diversification des marchés engagée par les entreprises vietnamiennes.



Selon la VPSA, malgré un contexte international encore incertain, les performances du poivre et la diversification des débouchés pour la cannelle témoignent de la résilience du secteur vietnamien des épices. La maîtrise des approvisionnements en matières premières et l’élargissement des marchés d’exportation devraient rester les principaux leviers pour soutenir la croissance des exportations au cours des prochains mois. -VNA/VI